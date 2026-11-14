La Selección Mexicana visita a Jamaica por los cuartos de final de la Nations League. Te explicamos cómo descargar la app y seguir el encuentro desde tu celular desde la App oficial de TV Azteca.

¿Cómo descargar TV Azteca En Vivo y ver el partido desde tu celular?

Si te preguntan dónde y a qué hora ver el partido de cuadros de final de Liga de Naciones de Concacaf entre México y Jamaica, toma en cuenta que la aplicación TV Azteca En Vivo es una alternativa para seguir desde el celular en directo el partido. Tómate cuenta de que la app está de manera gratuita en tiendas tanto para Android como para iOS y podrás ver el encuentro por la señal digital de Azteca 7 desde cualquier lugar con conectividad a la red.

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Aplicación oficial de TV Azteca para ver canales y transmisiones en directo.

Para disfrutar el encuentro, sigue estos pasos:

Entra a Google Play o App Store desde tu celular.

Busca TV Azteca En Vivo y descarga la aplicación oficial.

Abre la app y entra a la sección de transmisiones en vivo.

Selecciona Azteca 7 para acceder a la señal del partido.

Conéctate a internet y disfruta la transmisión.

Toma en cuenta que para disfrutar de la transmisión en directo desde el primer momento debes acceder con anticipación para ingresar todos los datos solicitados y esperar que de comienzo el partido.

Jamaica vs. Méx ico: fecha, horario y dónde ver el partido

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

Inicio del partido: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Inicio de transmisión: 18:50 horas.

Sede: National Stadium, Kingston, Jamaica.

Transmisión digital: App TV Azteca En Vivo.

Además, recuerda que también podrás seguir todo el detalle del partido lo mejor del deporte más visto en todo el mundo por las redes sociales oficiales de azteca 7.