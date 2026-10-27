Ella es la esposa de Harry Kane, futbolista inglés y ganador del Balón de Oro 2026

Ante todo pronóstico, el futbolista inglés Harry Kane obtuvo el Balón de Oro del presente año en una final en la que compitió contra grandes del futbol como Lamine Yamal del Barcelona y Kylian Mbappé del Real Madrid.

En una ceremonia que se celebró en la capital del balompié, Londres, el jugador del Bayern Múnich se convirtió en el mejor jugador del mundo tras un año en el que ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de que encabezó a la selección de Inglaterra que culminó en el tercer lugar del Mundial 2026.

Sin embargo, no es el único logro que ha tenido Harry Kane, ya que fuera de las canchas presume un matrimonio estable y que nació desde que era un niño.

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¿Quién es la esposa de Harry Kane?

La esposa de Harry Kane es Katie Goodland (quien adoptó el nombre de Katie Kane tras su matrimonio), a quien el atacante europeo conoció desde la primaria, pues asistieron a la misma escuela.

Protagonizaron una famosa fotografía en 2005 junto a David Beckham cuando tenían 11 años, comenzaron su noviazgo en la adolescencia, se comprometieron en 2017 y se casaron en junio de 2019. Es graduada en Ciencias del Deporte y juntos tienen cuatro hijos: Ivy, Vivienne, Louis y Henry.

A diferencia de otras parejas de futbolistas, Katie mantiene un perfil relativamente bajo, enfocado en su vida familiar y en su carrera dentro del mundo del bienestar físico.

¿Cuántos hijos tienen Harry Kane y su esposa Katie?

Katie y Harry han formado una gran familia y tienen cuatro hijos: Ivy (nacida en 2017), Vivienne (nacida en 2018), Louis (nacido en 2020) y Henry (nacido en agosto de 2023).