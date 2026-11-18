Uno de los duetos más amados de la música Balada Pop, Sin Bandera, se presentará este viernes 20 de noviembre en el recinto de La Arena CDMX y si quieres asistir a su concierto, no te pierdas esta increíble dinámica en la que podrías ganarte uno de los pases dobles para corear éxitos inolvidables como “Kilómetros” o “Te vi venir”.

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.