Cómo maquillarte si quieres lucir un rostro coreano

El maquillaje oriental ha tomado mucha importancia en el último tiempo porque parece natural, pero también porque brinda luminosidad al rostro. Es por esto que te vamos a contar cómo lograr un rostro coreano en simples pasos.

Par lograr un rostro coreano lo principal es priorizar la luminosidad natural (glass skin), los rasgos suaves y un aspecto fresco y juvenil (cute & fresh). El maquillaje no quiere transformar las facciones, sino resaltar la belleza natural.

¿Cómo lograr un rostro coreano?

Preparación de la piel (El paso más importante)

Se necesita hidratación por lo que debes aplicar un tónico, sérum hidratante y una crema ligera. La piel debe verse jugosa antes de colocar cualquier producto de color. También tienes que tener a manos protección solar.

Base ligera y traslúcida

El segundo paso es aplicar una base tipo cushion con toques suaves con una esponja para unificar el tono con una cobertura ligera a media. Agrega una delgada capa de polvo traslúcido en el centro del rostro para controlar brillos, dejando las mejillas radiantes.

Cejas rectas y suaves

También deberás llevar las cejas rectas y con los bordes difuminados. Rellena los espacios vacíos suavemente con sombra o lápiz café, evitando los arcos muy marcados.

Mirada tierna y despierta

A la hora de elegir sombras tienen que ser monocromáticas, usa un solo tono suave (rosa pastel, coral o melocotón) en todo el párpado móvil. Tienes que llevar a cabo lo siguiente:

El truco del Aegyo-sal: Sonríe frente al espejo y marca suavemente la “bolsita” de grasa natural que se forma debajo de tus ojos usando una sombra marrón muy clara. Ilumina el volumen de esa bolsita con un toque de glitter o sombra satinada clara. Esto hace que los ojos se vean más grandes y risueños.

Delineado caído (Puppy eyes): También debes hacer un delineado en el que se siga la línea natural de tu ojo hacia abajo y extiéndela sutilmente en línea recta para una mirada más tierna.

Rubor e Iluminador estratégico

Otro paso es poder dar un efecto sonrojo donde colocas el rubor en la parte alta de las mejillas. Agrega un leve toque en la punta de la nariz para un look tierno.

Puntos de luz: Aplica iluminador en barra o líquido en el puente de la nariz, el arco de cupido y la parte alta de los pómulos para intensificar el efecto glow.

Labios degradados (Gradient lips)

El último de los pasos es aplicar un corrector ligero en los bordes externos de los labios. Luego agrega la tinta de labios o labial vibrante en el centro de la boca y difumina hacia afuera con golpecitos con el dedo.

Finaliza con un buen gloss transparente para dar un efecto de labios súper hidratados y carnosos.