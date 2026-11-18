¡No te pierdas de una noche llena de música en compañía de Alejandra Guzmán! Prepara tu mejor outfit y alístate para vivir un concierto inolvidable al ritmo de la Reina del Rock el próximo 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

Dinámica

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