Este Granjero se llevó todo en La Granja VIP: ganó tres retos consecutivos y obtuvo el codiciado Poder de la Herradura

En la Gala del domingo de Eliminación los Granjeros se enfrentaron en diversos retos. Al final Kunno fue el ganador de cada uno de ellos y se quedó con la herradura del poder que le permitirá tomar una importante decisión el próximo viernes.

El grupo de la Resistencia ganó el duelo del baile, por lo que Mario Mono Osuna, Manelyk González, la Bebeshita y Kunno pasaron al siguiente nivel y se enfrentaron en una trivia con preguntas de La Granja VIP.

La Bebeshita y Kunno dieron la mayoría de respuestas correctas y pasaron a un siguiente reto. Los Granjeros tuvieron que enfrentarse en un juego de habilidad que terminó por ganar Kunno.

Así, el influencer se coronó como el ganador del poder de la herradura que en esta ocasión le brindará un gran beneficio. El próximo viernes de Traición Kunno podrá elegir a uno de los nominados y bajarlo de la Tabla.

Sin embargo, hay una salvedad importante. Se advirtió al influencer que no podrá compartir nada acerca de su premio con los Granjeros y, de hacerlo, será subido a la Tabla de Nominados de manera automática.

Por supuesto, todo dependerá de lo que suceda a lo largo de la semana, pero Kunno podría salvar a alguien de su equipo y lograr que la mayoría de los nominados sean de los Disfuncionales.

Kunno ganó la herradura

Duelo de baile, la creatividad enfrentó a los dos equipos en La Granja VIP

Antes de ganar el poder de la herradura, Kunno participó en el duelo de baile de La Granja VIP, un momento que demostró el talento y la creatividad de todos los Granjeros.

Primero se presentó el “Himno Disfuncional”. Kevyn Contreras Bicolor, Julio Camejo, Rafael Mercadante, Ivonne Montero, Niurka y Fernando Lozada participaron en ese primer grupo.

Por su parte, la Resistencia, equipo conformado por Manelyk González, la Bebeshita, Kunno y Mono Osuna presentó “La Peonita rica”.

Al final, la Resistencia recibió más votos.