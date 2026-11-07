Las diferencias entre los equipos de La Granja VIP siguen haciéndose evidentes y, esta vez, Kunno y el Mono dejaron claro que no están dispuestos a pasar por alto las contradicciones de sus compañeros. Durante una conversación, ambos hablaron sobre la manera en que están jugando los integrantes del equipo disfuncional y cuestionaron las decisiones que han tomado dentro de la competencia. Kunno aseguró que ya todo resulta predecible cuando se trata de los disfuncionales, pues considera que muchas de las situaciones que les salen mal son consecuencia de sus propias acciones. Para él, el problema está en las incongruencias que han mostrado, ya que sus decisiones y discursos no siempre coinciden con la manera en que terminan actuando.

La Resistencia no quiere integrar a NADIE del Equipo Disfuncional

La conversación también dejó al descubierto que, aunque existe la posibilidad de coincidir en determinadas estrategias o incluso jugar en conjunto, eso no significa que estén dispuestos a compartir equipo con sus rivales. “El Mono” fue contundente al expresar su postura y dejó claro que una cosa es colaborar y otra muy distinta permitir que alguien del equipo contrario se convierta en integrante de la Resistencia.

La Resistencia Kunno JUZGA las decisiones del Equipo Disfuncional en La Granja VIP: “Ya son predecibles” (La Granja VIP)

El Granjero aseguró que, si los disfuncionales quieren jugar con ellos, no tendría inconveniente; sin embargo, descartó por completo que puedan formar parte de su grupo. Con una expresión contundente, sentenció que ser parte de la Resistencia no está sobre la mesa para ninguno de ellos. De esta manera, Kunno y el Mono reafirmaron la distancia que existe entre ambos bandos y dejaron ver que las diferencias no se limitan a las estrategias de nominación, sino también a la confianza que tienen entre sus compañeros. Mientras Kunno considera que los errores de los disfuncionales son resultado de sus propias incongruencias, el Mono dejó claro que la Resistencia no piensa abrirles las puertas.