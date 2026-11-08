Es oficial, este 08 de noviembre se dió a conocer que Fernando Lozada se convirtió en el noveno eliminado de La Granja VIP. Hoy puso fin a su participación dentro del reality, sin embargo ha tomado una decisión muy importante, su “Legado” con lo que puede cambiar las estrategias del juego para algunos Granjeros dentro de la competencia.

¿Qué decisión tomó el Granjero eliminado que puede cambiar las estrategias del juego en La Granja VIP?

Cada Domingo de Eliminación que un Granjero o Granjera sale de la competencia no solo se despide del reality sino que deja escrito en un sobre el nombre de un Granjero o Granjera a la que deja nominada durante la semana, esto como parte de su “Legado”, esta es una de las decisiones que puede cambiar estrategias y alianzas dentro de la competencia ya que hará que cada persona hará lo que sea por permanecer una semana más en el reality. El nombre de la persona que se encuentra en dicho sobre es revelado hasta la Gala del día lunes, por lo que este próximo 09 de noviembre lo conoceremos. Te recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar las notificaciones de nuestro sitio web para no perderte ninguna noticia de lo que ocurre en la competencia.

La Granja VIP: ¿Cómo puedes salvar a uno de los nominados en la semana 10?

Hasta el momento se desconoce quiénes son los Granjeros nominados de la semana 10 de La Granja VIP, sin embargo el público tiene el poder de salvar a su Granjero favorito mediante su voto. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados en la semana 9 y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

Es muy importante que veas las Galas durante la semana para que sepas a partir de qué momento puedes emitir tu voto. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro portal web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que seas de las primeras personas en tener esta información al momento además de que solo de esta manera y viendo las Galas sabrás quiénes están nominados y corren el riesgo de quedar fuera de la competencia.

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de duplicar sus votos a través de un sencillo paso el cual consiste en completar los primeros 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que complete esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.