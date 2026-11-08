Horóscopo de Nana Calistar hoy lunes 9 de noviembre del 2026 para cada signo del zodiaco

Los días lunes para algunos son complicados después de un fin de semana, pero para otros es una oportunidad valiosa para cumplir con metas y objetivos, por lo que aquí te decimos qué te depara este lunes 9 de noviembre según Nana Calistar.

Predicciones para Aries hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Días de alegría y reuniones que podrían acercarte a alguien especial. Si tienes pareja, no dejes que otros les echen a perder lo que están viviendo. Bájale a los celos y disfruta, que no todo lo bonito trae trampa

Predicciones para Tauro hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Tus planes empiezan a tomar forma, pero necesitas dejar de cargar con lo que te detiene. No vuelvas a confiar a ciegas en quien ya te falló. Una amistad podría despertar ganas de algo más; aclaren las cosas antes de confundir un faje con noviazgo

Predicciones para Géminis hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Una invitación te sacará de la rutina y un pendiente comenzará a destrabarse. Una noticia familiar podría preocuparte, escucha antes de sacar conclusiones. No te adelantes a sufrir por algo que todavía ni sabes cómo está

Predicciones para Cáncer hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Hay oportunidades para el amor y para recuperar la pasión con tu pareja. Deja de recibir cada ilusión con el recuerdo de quien te lastimó. Cuida tu dinero de productos milagrosos y bájale al chisme, que después toca responder por lo dicho

Predicciones para Leo hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Una situación pesada empieza a quedar atrás y alguien querido podría darte una gran alegría. No permitas que las experiencias amargas de tus amistades gobiernen tu relación. La caricia se disfruta de buena gana, no se cobra después con favores

Predicciones para Virgo hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Deja de estar tan disponible para quien solamente te busca cuando necesita algo. Un viaje podría organizarse y un dinero adicional darte un respiro. En el amor, podrías descubrir que sospechaste de más; también hay que saber reconocer cuando uno se equivoca

Predicciones para Libra hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Cambios en el jale y mucho movimiento en el amor. No confundas las ganas que alguien te tiene con una intención seria. Aléjate de historias donde te quieren a escondidas y aclara ese disgusto con una amistad antes de seguir alimentándolo

Predicciones para Escorpio hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Traes el coqueteo alborotado y ganas de compartir la caricia. Disfruta sin aceptar compañía nomás para no estar solo. Alguien que ya no está podría hacerte falta; permite el recuerdo y busca convivencias donde también puedas reír y pasarla bien

Predicciones para Sagitario hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Un dinero pendiente podría darte oportunidad de renovar tu guardarropa. Si alguien ya te dijo que no, deja de organizar tu vida para hacerlo arrepentirse. En el trabajo cuida cómo dices las cosas: ser sincero no te obliga a soltar verdades como cachetadas

Predicciones para Capricornio hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Andas con pegue, pero deja que el interés se demuestre con hechos. Podrían mejorar distanciamientos con gente querida y repetirse una invitación a convivir. Cuida tus respuestas en el jale y guarda ese chisme sin convertirlo en arma para después

Predicciones para Acuario hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Noticias desde Estados Unidos podrían moverte la semana; averigua bien antes de creer todo lo que te cuentan. Un pago pendiente te ayudará a cubrir compromisos. Una amistad necesitará consejo, acompáñala sin terminar viviendo tú también su problema

Predicciones para Piscis hoy lunes 9 de noviembre del 2026

Hay ilusión para avanzar en el amor, pero necesitas dejar de esconder lo que sientes detrás del orgullo. Habla de lo que deseas y no compares cada oportunidad con tu pasado. Podrías notar avances en algo que llevas tiempo preparando; sigue poniendo de tu parte