4 plantillas de stickers de Demon Slayer para decorar la funda de tu celular

Si siempre has querido crear tus propios stickers y llevar a tus personajes favoritos en la funda de tu celular y, sobre todo, evitar gastar una fortuna en una funda nueva, tenemos la solución. Aquí tratamos cuatro plantillas de stickers para que personalices tu propia carcasa de tu teléfono. Puedes elegir tus favoritos, diseñar la forma en la que se verán, imprimirlos y portar tu estilo a todos lados con tus personajes favoritos de Demon Slayer. A continuación te dejamos cuatro plantillas de stickers increíbles para imprimir.

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Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cómo hacer tus propios stickers de Demon Slayer?

Primero, descarga o copia y pega algunas de las plantillas que te mostramos en un archivo para imprimir. Organiza las plantillas y los diseños de Demon Slayer que quieres utilizar. Recuerda siempre mantener una separación entre ellos para poder recortar y que tengan el tamaño adecuado para que quepan en tu funda. Una vez los tengas listos, imprímelo en un papel adhesivo compatible con tu impresora. Ponles una película transparente como mica delgada encima para mejorar su resistencia y recortarlos. Una vez los tengas listos, los puedes pegar en tu funda.

Ideas para organizar los stickers en la funda de tu celular

Antes que nada, es buena idea que, antes de retirar el papel adhesivo, los acomode en la funda para probar diferentes composiciones. Si quieres algo más organizado que un collage, puedes elegir un personaje central, imprimir solo stickers de este y agregar elementos del color que lo caracteriza, relámpagos, flores, etc. Ten mucho cuidado y deja libre la zona de la cámara y los botones, puertos y sensores.

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¿Cómo hacer que los stickers duren en mi funda del celular?

Si quieres darles mucha más durabilidad a los stickers que fabriques, puedes ponerles esmalte de uñas encima. También puedes conseguir resina epóxica, pero toma en cuenta que esta es mucho más difícil de utilizar y que no debe estar colocada en el teléfono a la hora de manipularla. También existen los selladores en aerosol que te pueden ayudar a impermeabilizarlos.