FOTOS: Atletas al límite por ventaja en supervivencia Exatlón.

El equipo de Conquistadores aplaudió que Ximena Duggan recibiera un silbato nuevo para ayudar a sus compañeros con el entrenamiento. Heber Gallegos se reunió con sus compañeros para revelar que es diferente la relación con sus nuevos compañeros.

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Tras el contundente triunfo del equipo azul, los atletas visitaron una tienda de chocolates para comprar todos los chocolates que quieran. Macky González no dudó en preguntarle a sus compañeros sobre los dulces y chocolates que compraron.

Guardianes ganan La Fortaleza de Exatlón y Conquistadores les preparan la comida.

Guardianes y Conquistadores se reunieron en el circuito del Exatlón donde Antonio Rosique les anunció que La Fortaleza está en disputa, además el equipo perdedor tenía que superar una prueba adicional que restará horas de descanso a los atletas.

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El equipo rojo está harto de permanecer en el Campamento, atletas de ambos equipos redoblan esfuerzos para evitar la prueba adicional que consiste en preparar alimentos y asear La Fortaleza para cuando lleguen los ganadores.

Un duelo muy reñido entre azules y rojos, finalmente el equipo de Guardianes logró derrotar a Conquistadores y recuperan La Fortaleza del Exatlón. Los integrantes del equipo azul deben superar la prueba adicional de preparar la posición estratégica para que descansen los integrantes del equipo rojo.

¿Quién gana la batalla por La Supervivencia del Exatlón?

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En la sexta semana del Exatlón, las atletas de ambos equipos están en riesgo. Rojos y Azules se encuentran en el Circuito Del Río para disputar la primera parte de la serie por La Supervivencia.

Guardianes y Conquistadores protagonizaron una reñida batalla en el circuito del río del Exatlón en el que el equipo azul resultó victorioso con el punto final de Koke Guerrero contra Alan Mendoza con una diferencia del doble de puntos.

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