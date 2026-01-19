“Es un arma de doble filo”: El momento íntimo de Emilio que sorprendió a su equipo en Exatlón México

Recientemente, las emociones se apoderaron del Equipo Rojo cuando Emilio decidió compartir con algunos compañeros un momento muy íntimo y especial, pues en medio de la exigencia física y la presión constante de la competencia, el atleta abrió una ventana a su entorno personal al mostrar un regalo que le envió su novia Andrea, conmoviendo visiblemente a quienes compartieron el momento.

La sorpresa de Andrea que desató emociones inesperadas

Emilio explicó que su pareja le había enviado algunas cartas y fotografías, detalle que pensó revelar en una dinámica. Le pidió a dos de sus compañeros que revolvieron las cartas y él con los ojos cerrados elegiría una al azar.

Al compartir el momento, Emilio reconoció que el detalle tenía un mensaje profundo y emocional, aunque advirtió que podría ser “un arma de doble filo”, pues, a pesar de que daba fuerza para seguir compitiendo, también lo hacía vulnerable ante la nostalgia.

El impacto emocional en el equipo y las lágrimas de Paulette

El momento no pasó desapercibido para quienes compartieron con él, y Paulette fue la que decidió hablar del momento y, visiblemente conmovida, confesó ante cámara que el gesto de Andrea le recordó a su propia familia y, con lágrimas en los ojos, reveló que, a pesar de que muchos la perciben como una mujer fuerte y resistente, en realidad es “un pollito”, una persona muy sensible que siempre busca mostrar resiliencia.

Emilio revela por qué solo compartió el momento con algunos compañeros

El emotivo momento concluyó cuando Emilio explicó que el vivir ese momento exclusivamente con algunos miembros de su equipo, solo con aquellos con los que siente paz. Este episodio dejó una huella clara dentro de la dinámica de equipo y colocó sobre la mesa el peso mental que una competencia como Exatlón México inflige en los atletas.