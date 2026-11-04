Exatlón México hoy 4 de noviembre: ¿Quién se lleva la Medalla Varonil en una contundente demostración de velocidad?

Este miércoles, los hombres de Exatlón México están a punto de demostrar lo mucho que han crecido esta semana al darlo todo en el duelo por la Medalla Varonil. Recordemos que la Medalla no solo reconoce al mejor competidor, sino que además funciona para ganar una vida extra en caso de caer en el Duelo de Eliminación. El ganador de este 4 de noviembre de 2026 todavía no se da a conocer; esto es porque la competencia se llevará a cabo durante el programa de Exatlón México a las 6:30 pm por Azteca UNO.

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¿Quién ganó la Medalla Varonil del 4 de noviembre?

Aún no se conoce al ganador de la Medalla Varonil de Exatlón México. El programa inicia a las 6:30 pm por Azteca UNO, por lo que te recomendamos estar al pendiente para conocer al ganador y ver el impresionante enfrentamiento y desempeño de los Atletas.

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¿Qué se juega hoy en Exatlón México?

Además de disfrutar del enfrentamiento de los Atletas por la Medalla Varonil, hoy en Exatlón México, también tendremos el primer duelo por la Supervivencia de la semana. Recordemos que las mujeres están en riesgo, por lo que el resultado del juego de hoy va a definir el color de la primera atleta en caer en Duelo de Eliminación. El nombre de la Atleta se dará a conocer hasta el domingo, con base en su rendimiento.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Si te gusta sentir la adrenalina y estar aferrado al filo del asiento, Exatlón México tiene lo que buscas y más de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO. Esta semana las Atletas están en riesgo, por lo que te recomendamos no perderte ni un solo detalle antes del Domingo de Eliminación. ¡Apoya a tu favorita!

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