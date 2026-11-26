Este jueves 26 de noviembre de 2026 se vivió al extremo la Décima Temporada de Exatlón México. Primero, los Atletas compitieron por la codiciada Medalla Grupal en una competencia intensa y emocionante. Pero sin duda, las cosas se calentaron como nunca durante la batalla por la Villa 360, pues el Equipo Azul vio llegar su caída antes de lo planeado cuando en la competencia perdieron frente al Equipo Rojo todas las comodidades de las que habían disfrutado esta semana en un abrir y cerrar de ojos.

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¿Quién ganó la Medalla Grupal?

La Medalla Grupal quedó en manos de los Atletas del Equipo Rojo. La Medalla Grupal ofrecía a los ganadores la opción de entregar una vida extra en una eliminación a la persona que quieran, siempre y cuando todos estén de acuerdo. Cabe resaltar que esta es la primera victoria grupal que tiene el Equipo luego de enfrentarse a una serie de derrotas frente al Equipo Azul.

¿Cómo perdió el Equipo Azul la Villa 360?

El Equipo Azul se había fijado la meta de quedarse la Villa 360 tantas veces como fuera posible, al igual que lo había hecho el Equipo Rojo anteriormente. Sin embargo, la gloria y la victoria no les sonrieron esta noche y perdieron con un doloroso marcador 7 a 2 a favor de los Rojos.

¿Qué pasará el viernes en Exatlón México?

Mañana se juegan dos juegos por la Supervivencia en Exatlón México. Recordemos que en el primer juego, el Equipo Azul logró posicionar a uno de los hombres Rojos en el Duelo de Eliminación. El viernes hay dos oportunidades para que el juego defina de qué color teñirá la final.

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