Hoy 26 de noviembre del 2026, la Décima Temporada de Exatlón México está por vivir una de las carreras más importantes, pues esta definirá cuál de las escuadras obtendrá el esperado descanso adecuado para poder enfrentar el temido Domingo de Eliminación. Los atletas del Equipo Rojo como de la escuadra Azul se disputarán esta tarde el dominio por La Villa 360 y las estadísticas apuntan a que los azules podrían mantener el dominio dentro de la semana. No obstante, los seguidores de los Rojos conocen bien la resiliencia deportiva de sus integrantes.

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¿Qué beneficios obtienen los ganadores de La Villa 360?

Dentro de una contienda como lo es la Décima Temporada de Exatlón México, el ganar La Villa 360 va mucho más allá de solo conseguir un lugar como para descansar en la semana, pues el equipo vencedor también da un fuerte golpe de autoridad a su rival. Además, la escuadra que quede fuera de este lugar de descanso también se tiene que enfrentar a las penitencias que representa estar en un espacio con pocas o nulas comodidades, sumando la presión que puede representar el tener a miembros de su escuadra en riesgo de eliminación.

¿Qué pasó en el último programa de Exatlón México?

Durante los puntos disputados el pasado miércoles 25 de noviembre, el Equipo Azul consiguió hacerse con la victoria de la Primera Batalla por La Supervivencia, mientras que Ingrid, del Equipo Rojo, fue la atleta que se quedó con la victoria de la Medalla Femenil de la semana.

¿Cómo y dónde ver Exatlón GRATIS y EN VIVO?

Recuerda que puedes seguir toda la contienda de la Décima Temporada de Exatlón México 2026 en vivo y gratis a través de la señal de Azteca UNO. También puedes ingresar al sitio oficial de TV Azteca y consultar su apartado de Exatlón México EN VIVO, donde está disponible la transmisión del reality. Puedes dar clic aquí para disfrutar de la transmisión en directo y GRATIS.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026, hoy 26 de noviembre?

Hoy 26 de noviembre del 2026, la transmisión de Exatlón México y toda la emoción del reality deportivo más demandante de todos los tiempos comenzará en punto de las 18:30 horas (tiempo del centro de México) por Azteca UNO dando clic aquí y por nuestra señal digital y redes sociales oficiales.