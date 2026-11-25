En Exatlón México vivimos una tarde llena de emociones y mucha adrenalina. Este miércoles 25 de noviembre de 2026, los Atletas se enfrentaron a una épica batalla por la Supervivencia, donde el Equipo Azul resultó victorioso, posicionando así a un Atleta del Equipo Rojo en esta semana donde los hombres están en riesgo.

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¿Quién ganó la Medalla Femenil hoy?

Este miércoles en Exatlón México, las mujeres del Equipo Azul y el Equipo Rojo se enfrentaron para obtener la codiciada Medalla Femenil. Hoy, fue el turno de Ingrid Treviño para colgarse con orgullo la presea de esta Décima Temporada de Exatlón México. La Atleta del Equipo Rojo tuvo la oportunidad de dedicar su medalla y agradecer el apoyo que tiene desde afuera.

¿Qué pasó en el juego por la Supervivencia I?

En el juego por la Supervivencia I de esta semana, los Atletas de Exatlón México lo dieron todo. La competencia estuvo reñida por un buen rato, pero al final, fue el Equipo Azul el que salió victorioso, posicionando a un Atleta de los Rojos. Cabe mencionar que durante esta competencia la rivalidad entre Leo y Daniel se vivió como nunca y se dijeron de palabras.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la semana 13 de Exatlón México y vive la nueva etapa que llega esta semana a la competencia. Por si fuera poco, esta semana los hombres están en riesgo de eliminación.

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