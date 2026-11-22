Este domingo 22 de noviembre, la Décima Temporada de Exatlón México vivirá una de sus contiendas más esperadas, pues las escuadras tendrán que enfrentar a sus atletas para saber quién será la eliminada de la semana. A pesar de que nada está escrito y aún queda oportunidad para que la balanza se nivele, las apuestas se inclina a que será una atleta del Equipo Azul quien abandonar el reality deportivo más demandante de todos los tiempos.

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¿Quién podría ser la eliminada de Exatlón México este domingo 22 de noviembre?

A pesar de que nada está escrito y la contienda llevará al límite a ambas escuadras en su búsqueda de permanecer unidas una semana más dentro de la conversación digital, las apuestas e inclinaciones apuntan a que será una atleta del Equipo Azul quien se retire de la contienda, pues a lo largo de la semana han sido las Rojas quienes han demostrado una mayor resiliencia deportiva.

¿Quiénes están en riesgo de eliminación en Exatlón México?

Entre las atletas que aparecen en el panorama de riesgo están, sin contar que aún podría modificarse o aumentarse la tabla.

Sofía Arroyo, del Equipo Rojo.

Marianela Rodríguez, del Equipo Azul.

Joana Vidal Custodio, del Equipo Rojo.

Montse Mejía, del Equipo Rojo.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México este domingo 22 de noviembre?

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