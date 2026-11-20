¡La intensidad continúa en aumento dentro de los circuitos de Exatlón México! Este viernes, 20 de noviembre, los atletas se enfrentan a dos nuevas Batallas por la Supervivencia y el resultado cambiará el rumbo de la competencia, pues tanto Rojos como Azules tendrán que darlo todo para evitar que sus integrantes queden en riesgo de Eliminación; por lo que la concentración y velocidad será clave.

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¿Quién ganó las Batallas por la Supervivencia de Exatlón México, HOY viernes 20 de noviembre?

Tras varias jornadas en la Barraca, el Equipo Azul finalmente se encuentra en una buena racha, luego de resultar vencedores en el duelo por La Villa 360. Bajo esta línea, la escuadra llega con una ventaja considerable para una remontada ante los Rojos, pues el cambio en su estado de ánimo es notable y podría darles un impulso para lo que se avecina. ¿Será que vuelven a vencer a sus rivales? La respuesta definitiva la encontrarás esta noche, en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México).

¿Cómo y dónde ver Exatlón México 2026 GRATIS y EN VIVO? Horario, canal de TV y transmisión ONLINE

No te pierdas Exatlón México 2026, de lunes a viernes, en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México), y domingos de Eliminación a las 6:30 p.m. Los programas de Exatlón pueden seguirse completamente GRATIS y EN VIVO a través de la señal de Azteca UNO por televisión abierta.

Si no cuentas con acceso a la televisión, no te preocupes. También puedes seguir la transmisión del programa a través de nuestra transmisión ONLINE, disponible en el sitio web oficial de Exatlón México. Si lo prefieres, también hay una señal vía streaming en la app de TV Azteca En Vivo. De igual manera, el programa puede seguirse por Disney+, solo necesitas una suscripción a la plataforma. ¡No hay pretexto para perderte del mejor reality de competencia deportiva en México!

¿Cuándo es la próxima Eliminación de Exatlón México 2026?

La próxima Eliminación de Exatlón México 2026 se llevará a cabo el domingo, 22 de noviembre, en punto de las 6:30 p.m. (hora del centro de México); tras la última Batalla por la Supervivencia. ¿Quién tendrá que decirle adiós a la competencia? ¡Descúbrelo este fin de semana!