Lista completa del Equipo Azul de la décima Temporada de Exatlón México

Con el arranque de la décima temporada de Exatlón México cada vez más cerca, los fans del reality deportivo más exigente de la televisión mexicana finalmente conocen a los atletas que defenderán cada uno de los escudos.

Aunque la escuadra roja llega blindada por leyendas y campeones de peso completo, el Equipo Azul no se queda atrás y presenta una alineación sumamente competitiva, diseñada para ofrecer batallas épicas en las tierras y circuitos de República Dominicana. La combinación de carisma, velocidad y juventud promete ser la gran fortaleza de los celestes durante esta esperada entrega.

¿Quiénes son los integrantes del Equipo Azul de Exatlón México 2026?

David Juárez "La Bestia"

Andrea Medina

Doris del Moral

Alexis Vargas

Adrián Leo

Fernando Vallejo

Erick Segura

Katia Gallegos

Natasha Septién

María Salazar

¿Quiénes son los integrantes del Equipo Rojo de Exatlón México 2026?

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Anaid Torres

Ella Bucio

Montse Mejía

Pablo Franco

Jerry Lizárraga



¿Cuándo comienza Exatlón México 2026?