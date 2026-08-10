Lista completa del Equipo Azul de la décima Temporada de Exatlón México
Conoce a los integrantes que enfrentarán al equipo rojo de Extalón México.
Con el arranque de la décima temporada de Exatlón México cada vez más cerca, los fans del reality deportivo más exigente de la televisión mexicana finalmente conocen a los atletas que defenderán cada uno de los escudos.
Aunque la escuadra roja llega blindada por leyendas y campeones de peso completo, el Equipo Azul no se queda atrás y presenta una alineación sumamente competitiva, diseñada para ofrecer batallas épicas en las tierras y circuitos de República Dominicana. La combinación de carisma, velocidad y juventud promete ser la gran fortaleza de los celestes durante esta esperada entrega.
¿Quiénes son los integrantes del Equipo Azul de Exatlón México 2026?
- David Juárez "La Bestia"
- Andrea Medina
- Doris del Moral
- Alexis Vargas
- Adrián Leo
- Fernando Vallejo
- Erick Segura
- Katia Gallegos
- Natasha Septién
- María Salazar
¿Quiénes son los integrantes del Equipo Rojo de Exatlón México 2026?
- Aristeo Cázares
- Pato Araujo
- Heliud Pulido
- Zudikey Rodríguez
- Paulette Gallardo
- Anaid Torres
- Ella Bucio
- Montse Mejía
- Pablo Franco
- Jerry Lizárraga
¿Cuándo comienza Exatlón México 2026?
La competencia regresará a la pantalla chica el lunes 24 de agosto a las 6:30 de la tarde, momento en que los participantes volverán a enfrentarse a distintos retos físicos y pruebas de resistencia. El programa podrá seguirse a través de la señal de Azteca Uno, además del sitio web oficial del programa, para que los seguidores puedan disfrutar nuevamente de la competencia. Así, los espectadores podrán prepararse para acompañar a los atletas durante esta nueva aventura, conocer a los competidores y descubrir quiénes lograrán destacar en los diferentes circuitos. Con la fecha y el horario confirmados, solo queda esperar el estreno para conocer todos los detalles de esta nueva edición de Exatlón México y seguir cada desafío desde el primer episodio.