No cabe duda de que dentro de la Décima Temporada de Exatlón México, la rivalidad entre los Rojos y los Azules está cada vez más intensa y será este 25 de noviembre que los atletas de alto rendimiento tengan que volver a medir sus fuerzas para disputarse la Primera Batalla por La Supervivencia de la semana y la gloria que la Medalla Femenil podría traer consigo a una atleta. Ante la situación y los resultados de la semana, los Azules se mantienen como los grandes favoritos para dar los dos puntos a su favor.

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¿Quién podría ganar la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México HOY?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a comentar dentro de la conversación digital, la llegada de la Batalla por la Supervivencia de hoy 25 de noviembre mantiene como favorita a la escuadra Azul, esto tras las más recientes victorias de la semana. Del otro lado, los fans de la Décima Temporada de Exatlón México advierten que los Rojos llegarán a esta contienda con hambre de dar puntos, pues para la escuadra será ahora que tendrán la oportunidad de cambiar el panorama.

¿Quién podría ganar la Medalla Femenil?

A pesar de que solamente una atleta podrá llevarse la Medalla Femenil de la semana, las apuestas se inclinan hacia una victoria Azul, pues ha sido esta escuadra la que a lo largo de la semana ha sabido mantener un ambiente de resiliencia deportiva.

No obstante, del lado del Equipo Rojo, existen grandes nombres que podrían dar la sorpresa y llevarse la contienda, pues las atletas de alto rendimiento de esta escuadra han sabido demostrar que la victoria llega en los puntos determinantes.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México 2026?

Si no quieres perderte nada de la Décima Temporada de Exatlón México, recuerda que tienes una cita en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro, por Azteca UNO. Además, recuerda que puedes seguir lo más relevante de ambas escuadras por todas nuestras redes sociales oficiales.