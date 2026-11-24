Hoy 24 de noviembre, la Décima Temporada de Exatlón México vira dos de sus contiendas más importantes, las cuales llevarán a los Rojos y Azules a enfrentarse en La Batalla Colosal y la Medalla Varonil, dos contiendas en donde las especulaciones acusan a los Azules de ser los grandes favoritos de la noche.

¿Quién podría ganar la Batalla Colosal de Exatlón México HOY?

Tanto la escuadra comandada por los Rojos como la de los Azules buscarán enfrentarse en La Batalla Colosal, contienda que representa la oportunidad de poder salir de los límites de Exatlón México, recompensa que no solo impacta en las estadísticas, sino en la resiliencia emocional de los deportistas.

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Es importante determinar que los Azules llegan con un impulso importante después de las últimas victorias, lo que los coloca como los grandes favoritos para llevarse la victoria de esta noche.

¿Quién podría ganar La Medalla vVaronil?

Dentro de la décima temporada de Exatlón México, la Medalla Varonil es sin lugar a dudas una de las contiendas más esperadas por ambas escuadras, pues ambas esperan poder sumar una de estas preseas a sus listados, ventaja que les permite mantenerse directamente una semana más dentro de la temporada.

A pesar de que los Rojos suelen dominar dentro de estas contiendas, es importante determinar que los Azules se han mantenido enrachados dentro de este tipo de contiendas. Por ello, para los fans del reality deportivo más demandante de México, la victoria podría vestirse de azul esta noche.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México 2026?

Si no quieres perderte nada del reality deportivo más demandante de México, recuerda que puedes seguir cada carrera por Azteca UNO dando CLIC aquí. De lunes a viernes, la décima temporada podrás verla en punto de las 18:30 horas (Tiempo del centro de México).