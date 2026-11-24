Llegó el martes y este 24 de noviembre en Exatlón México, los Atletas lo dieron todo durante la competencia. Primero se enfrentaron a la Medalla Varonil, la cual se quedó en manos de Bestia. Pero eso no es todo, pues hoy también, durante el programa de Exatlón México, se competirá por la Batalla Colosal, la cual viene mucho más intensa que nunca. De esta última competencia aún se desconoce al ganador de hoy.

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¿Quién ganó la Medalla Varonil hoy?

Hoy fue un buen día para el Equipo Azul y sobre todo, para David Juárez, mejor conocido como “La Bestia”, pues este martes logró conseguir su primera Medalla Varonil de la temporada. Este es un gran logro y un sueño que lleva persiguiendo desde hace tiempo. El haber ganado tuvo un gran significado para él y decidió dedicársela a su hermano, Ian Juárez.

¿Quién ganó la Batalla Colosal?

Este martes los Atletas se enfrentarán a una super Batalla Colosal en Exatlón México; esto significa que el premio será mucho más grande que en semanas anteriores y ninguno de los Atletas se lo querrá perder. Aún no se conoce al ganador de esta competencia, por lo que te invitamos a sintonizar Azteca UNO para vivir la competencia en vivo.

¿Qué pasa en el Equipo Rojo de Exatlón México?

En el Equipo Rojo atraviesan por un difícil momento, pues se ven claramente marcados por las divisiones, preferencias y favoritismos dentro del equipo. El Equipo Azul ha comenzado a notar que ellos discuten constantemente y ahora tienen el objetivo de separarlos todavía más.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la semana 13 de Exatlón México y vive la nueva etapa que llega esta semana a la competencia.

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