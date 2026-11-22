Si no tienes dónde ver y disfrutar el programa de este domingo de Exatlón México, no te preocupes. Aquí tenemos para ti el minuto a minuto de lo que vaya ocurriendo el día de hoy durante el Duelo de Eliminación para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que sucede. Recordemos que este domingo las mujeres están en riesgo, por lo que hoy deberán darlo todo en la competencia para poder quedarse más tiempo.

También te puede interesar: Link para ver en vivo y gratis Exatlón México hoy

¿Quiénes están en riesgo de Eliminación de Exatlón México este 22 de noviembre de 2026?

Hasta el momento solo se sabe que Sofía Arroyo, del Equipo Rojo se enfrentará al Duelo de Eliminación de este domingo, ya que él fue el último en salir de la Zona de Riesgo. Hoy se juega el duelo por la Supervivencia IV para conocer el color del último Atleta que tendrá que competir por su lugar el día de hoy.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm.