Llegó el momento de disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer la semana 13 de Exatlón México. El día de hoy, los Atletas se enfrentarán a una muy dura competencia. Recordemos que este martes 17 de noviembre de 2026 las mujeres competirán por la codiciada Medalla Femenil. Durante el programa de Exatlón México se dio a conocer que la ganadora de la Medalla Femenil fue Paulette Gallardo. Recordemos que poseer una medalla les otorga vidas extra en caso de caer en un Duelo de Eliminación.

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¿Quién ganó la Medalla Femenil?

Paulette Gallardo fue la ganadora de la Medalla Femenil de este martes 17 de noviembre. Esta victoria fue una enorme sorpresa, pues Paulette pasó tres semanas lesionada y sin poder competir. Normalmente, se esperaría que costara un poco de trabajo el regreso, pero Paulette supera cualquier expectativa y desde el primer día deja en claro que ella tiene todo para ganar cada una de las competencias.

¿Qué se juega hoy en Exatlón México?

Además de la competencia por la Medalla Femenil de Exatlón México. Los Atletas también se enfrentarán en la Batalla Colosal, donde el ganador tendrá derecho a una salida especial para romper la rutina, descansar, distraerse y divertirse.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la semana 13 de Exatlón México y recordemos que desde este lunes, las mujeres están en riesgo de Eliminación.

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