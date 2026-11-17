Se hizo oficial el regreso de Benyamin Saracho a Exatlón México; esto ha despertado la emoción de los seguidores del reality y del propio Equipo Rojo, sobre todo de Karol. Él llegó justo después de la eliminación de Jerry Lizárraga y fue anunciado como el último refuerzo varonil de la décima temporada. Para muchos fue una gran sorpresa que Mati Álvarez reaccionara a la publicación que confirmaba su participación, dando su apoyo al Atleta.

mati-alvarez-apoya-a-Benyamin-en-exatlón-méxico (TV Azteca)

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¿Qué pasó con el regreso de Benyamin Saracho a Exatlón México?

Cabe mencionar que Benyamin Saracho vuelve a los circuitos de Exatlón México durante la décima temporada del programa después de haber participado en la temporada anterior. Justamente, durante una plática que tuvo con Heliud Pulido, mencionó que “Mono” Osuna y Mati Álvarez le habían hablado mucho de él y su habilidad para la competencia, motivo por el cual decidió acercarse y pedirle consejos para mejorar.

¿Cómo reaccionó Mati Álvarez al regreso de Benyamin?

Aunque el mensaje no deja mucho que ver de la relación de ambos Atletas, es obvio que su amistad trascendió más allá de la portada y que ambos se apoyan para crecer. Mati Álvarez es una de las figuras más reconocidas de la competencia y máxima ganadora de medallas dentro del programa; es por eso que a muchos les emociona que su nombre aparezca para apoyar al joven gimnasta de 22 años.

¿Qué puede aportar Benyamin al Equipo Rojo?

La llegada de Benyamin al Equipo Rojo podría representar una ventaja importante, sobre todo por su rapidez, equilibrio y coordinación. Además de ser una pieza que aporta alegría y emoción en la competencia, al ser una persona llena de juventud. Él ha afirmado que, a pesar de los problemas, él quiere demostrar que lo dará todo por el equipo y por salir victorioso de la competencia.

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