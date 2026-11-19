Las cosas están que arden en la Décima Temporada de Exatlón México. Este jueves 19 de noviembre de 2026, el Equipo Azul y el Equipo Rojo tuvieron la oportunidad de competir para obtener la codiciada Villa 360. Recordemos que los Rojos llevaban una buena racha y habían logrado conservar la Villa por tres semanas y media. El Equipo Azul ya había intentado de todo, pero no lograba recuperar las comodidades de la Villa 360; pero finalmente las cosas cambiaron a su favor. Hoy, durante el programa de Exatlón México, los Azules lograron conquistar la Villa 360, una victoria muy dulce que les viene muy bien después de pasar tanto tiempo en la Barraca.

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¿Quién ganó la Villa 360?

El Equipo Azul, después de varias semanas intentándolo, finalmente logró conquistar este 19 de noviembre de 2026 la Villa 360 de Exatlón México. La victoria fue épica, pues ambos equipos lo dieron todo y demostraron que hay grandes Atletas en sus filas. Sin embargo, solo uno podía coronarse ganador y tuvieron que hacer una carrera de relevos para desempatar el marcador. Fue así como Leo y Doris lograron arrebatarle la Villa a los Rojos.

¿Quién se quedó en la Zona de Peligro?

Luego de una muy intensa competencia en la Zona de Peligro, Sofí del Equipo Rojo fue la última, lo que la envía de manera directa al Duelo de Eliminación del próximo domingo.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la semana 13 de Exatlón México la cual es clave, pues estamos a punto de iniciar una nueva etapa. Esta semana se jugó la última Zona de Peligro de la temporada y está a punto de llegar el último refuerzo.

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