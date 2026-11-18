Benyamin Saracho es el hombre del momento en Exatlón México. El atleta de 22 años se convirtió en el último refuerzo varonil de la Décima Temporada y, con tan sólo un par de días de vuelta a la competencia, el integrante del Equipo Rojo ya destaca por sus habilidades físicas, especialmente por su velocidad en los circuitos. De hecho, Saracho es bien conocido por su peculiar apodo de “Speed Galgo”; pero ¿sabes cuál es el significado detrás del mismo y por qué lo comenzaron a llamar así?

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Este sobrenombre surgió durante su participación en la novena temporada del reality, cuando sus compañeros y seguidores lo comenzaron a identificar por su rapidez dentro de los circuitos. La palabra “Speed” significa velocidad en inglés, mientras que “Galgo” es una raza de perros conocida por su apariencia delgada, su ligereza y velocidad. En otras palabras, su apodo hace énfasis a lo rápido que suele ser Benjamin en la competencia.

¿Quién es Benyamin Saracho?

Originario de Hermosillo, Sonora, Benjamin Saracho destaca por ser uno de los atletas más jóvenes de Exatlón México Décima Temporada. El joven de 22 años nació el 6 de junio de 2004. Desde muy temprana edad incursionó en el mundo de la gimnasia, disciplina que practica desde hace ya 11 años. Previo a su llegada a Exatlón México, Saracho participó en diversas competencias. De hecho, entre sus principales logros se encuentra el campeonato nacional de caballo con arzones.

Cabe mencionar que esta es la segunda vez de Benjamin Saracho en Exatlón México; pues el atleta hizo su debut en los circuitos de la novena temporada, donde logró llegar hasta el quinto lugar de la competencia varonil. Ahora, regresa a la décima edición en busca de una nueva oportunidad para llegar a la final. ¿Lo logrará? Mientras tanto, su regreso ya ha sido aplaudido por grandes leyendas del programa, como Mati Álvarez.

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