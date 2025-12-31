Exatlón México: Ella es la leyenda de la marca que gana la Medalla Transferible Femenil hoy miércoles 31 de diciembre

Hoy miércoles 31 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la competencia por la primera medalla transferible femenil en la novena temporada de Exatlón México, y ella es la leyenda de la marca que se hará con dicha presea, la cual puede ser ocupada o mejor dicho, otorgada a cualquier atleta si es que lo necesita en un Duelo de Eliminación.

¿Quién gana hoy 31 de diciembre la medalla femenil transferible en Exatlón México?

Este miércoles 31 de diciembre se llevará a cabo la competencia por la primera medalla femenil transferible de la novena temporada; y para saber quién gana esta presea deberás ver en punto de las 19:30 horas Azteca Uno para ver el episodio, donde tras llevarse a cabo esta pugna, los atletas también competirán por la Recompensa Colosal.

Dura baja para los Rojos

En la ceremonia de la medalla transferible varonil, Antonio Rosique comentó que, la parte médica del programa le habría revelado que, uno de sus atletas tenía que abandonar la presente temporada debido a una hernia en el abdomen, y el nombre elegido fue el de Josué Menéndez. El Dragón Rojo llegó como refuerzo a la presente campaña, sin embargo, este martes 30 de diciembre tuvo que abandonar el reality show.

De acuerdo con la información revelada, el Dragón Rojo dijo que, su lesión se dio durante el Juego por la Navidad, específicamente en una rastrera, fue ahí donde el atleta rojo dijo que sintió un pinchazo, y aunque en el momento no lo preocupó tanto, la realidad fue que, al pasar de los días aparecieron las molestias, y fue por ello que tuvo que ir al médico.

Tras pasar casi una semana, los doctores de Exatlón México determinaron que, Josué Menéndez tenía que abandonar el reality y fue Antonio Rosique quien reveló que, a pesar de no ser una lesión grave, en caso de no cuidarse podría tener complicaciones si es que seguía corriendo en los complicados circuitos, los cuales exigen el máximo de cada uno de los competidores.

Antonio Rosique revela que llegará un nuevo refuerzo

La Máxima Autoridad dio a conocer que, los atletas Rojos tendrán un nuevo compañero para ocupar el lugar que dejó el Dragón Rojo, sin embargo, Rosique nunca dijo quién será y tampoco la fecha exacta de su llegada, lo que sí es un hecho, es que sangre nueva se incorporará y podría ser en la Semana 15 de esta novena temporada.