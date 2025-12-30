Exatlón México: Pamela Verdirame revela quién fue la culpable de su separación

Pamela Verdirame es una leyenda de Exatlón México, sin embargo, el día lunes 29 de diciembre de 2025 publicó una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde revela el nombre de la atleta Roja que fue la culpable de su separación. Tampoco es un secreto que la exjugadora Escarlata y Heliud Pulido ya no están juntos, a pesar de que ninguno de los dos lo ha hecho oficial.

En las redes sociales de cada uno de ellos, se les ve conviviendo y pasando momentos felices con su pequeña hija Rafaela, pero por separado. Ahora, con la historia que hizo Pame señalando a está atleta Roja como la causante de su separación, todo está quedando claro.

¿Quién es la atleta Roja que fue la causante de la separación de Pamela Verdirame?

De acuerdo con la historia de Pame, la posible señalada sobre esta situación es Sofia Arroyo. La nadadora estuvo en la octava temporada de Exatlón México , misma que se grabó a inicios de este 2025; fue en esta campaña donde Heliud Pulido compartió equipo con Sofía.

El día lunes 29 de diciembre, Pamela subió 2 historias a su cuenta oficial de Instagram, donde mostraba una conversación que tuvo con Sofía, a quien le decía que Black Panther la había ayudado mucho y la estuvo aconsejando para tener un mejor rendimiento a la hora de los circuitos y los tiros; también añadió que, le gustaría tenerla con ellos en el grupo Rojo en un futuro.

Hasta abajo de esta foto, se ve la leyenda que escribió Pame, donde pone: “Tengan cuidado, que así empiezan”, con un emoji de un payaso. Posteriormente se ve un video del 2025 donde están festejando lo que parece ser el cumple de Pulido, y aquí se encuentra Ingrid Treviño con Sofía, de hecho, la historia es de la participante escarlata que quedó como subcampeona de dicha edición.

|Foto tomada de las redes sociales de Pamela Verdirame

Sofía Arroyo ya se pronunció ante la acusación de Pamela Verdirame

Por otro lado, la nadadora roja de Exatlón México también subió una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde aclara que no hará ningún comentario sobre esta situación e incluso señaló que, quienes difamen o inventen versiones falsas, e incluso sigan con violencia digital, ella ejercerá acciones legales.

“No voy a entrar en ataques ni en versiones falsas. No formé parte de ninguna infidelidad ni de una relación vigente. Respeto las emociones de todas las personas involucradas, pero también mi derecho a la verdad, a la privacidad y a la tranquilidad.

Por este motivo, no haré más comentarios sobre el tema. A quienes continúan difundiendo acusaciones sin fundamentos, les recuerdo que, la difamación y la violencia digital son delitos y ejerceré las acciones legales correspondientes si es necesario”, publicó Sofía Arroyo en su cuenta oficial de Instagram.