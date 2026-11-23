Este lunes 23 de noviembre de 2026, los Atletas de Exatlón México se enfrentaron a la batalla por la Villa 360 para definir quién se quedaría con las comodidades. El Equipo Azul defendía y el Equipo Rojo atacaba. Al final, y luego de una muy intensa y épica batalla, el Equipo Azul logró una remontada épica que le aseguró a los Atletas conservar la Villa 360. El Equipo Rojo se sentía ganador y al final no pudo recuperar la Villa.

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¿Quién ganó la Villa 360?

El Equipo Azul fue el ganador absoluto de la Villa 360 de Exatlón México de este lunes 23 de noviembre. Lo que más llamó la atención de este duelo fue la impresionante habilidad del equipo de levantarse y remontar. Y es que al principio El Equipo Rojo logró imponerse y hacer un marcador 6-0 a su favor, pero después de esto los Azules lograron hacer 8 puntos consecutivos, asegurando la Villa 360.

¿Quién ganó el Juego por la Ventaja?

Pareciera que el Equipo Azul se ha logrado recuperar casi por completo, pues además de ganar la Villa 360, aseguraron la ventaja de esta semana. Esto es algo que afecta al Equipo Rojo incluso de manera anímica, pues evidentemente algunos de ellos se sienten derrotados. La ventaja es un proyectil extra a un hombre y una mujer en las dos primeras rondas.

¿Quién es el refuerzo Rojo de Exatlón México?

Este lunes entró el nuevo refuerzo rojo a Exatlón México. Se trata de Natalia, de 25 años. Esta es su primera vez en Exatlón México, pero es una mujer preparada para vivir la experiencia de la competencia dentro de Exatlón México.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la semana 13 de Exatlón México y vive la nueva etapa que llega esta semana a la competencia.

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