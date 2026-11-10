Es martes y seguimos en la semana número doce de Exatlón México décima temporada. Los hombres están en riesgo esta semana y deberán dar su máximo esfuerzo en cada una de sus competencias para tener una menor posibilidad de caer en Duelo de Eliminación. Este martes 10 de noviembre, los Atletas competirán por la Medalla Varonil. Recordemos que esta presea no solo les da una vida extra en caso de caer en Duelo de Eliminación, también les da reconocimiento y con ella demuestran ante todos los competidores la habilidad y fortaleza con la que cuentan. Hasta este momento, no conocemos el nombre del ganador de la Medalla Varonil, ya que este se dará a conocer durante el programa de Exatlón México a las 6:30 pm en Azteca UNO.

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¿Quién ganó hoy la Medalla Varonil?

Hasta el momento de escrita esta nota, no se conoce el nombre del ganador de la Batalla por la Medalla Varonil. La competencia completamente en vivo y gratis la puedes disfrutar en Exatlón México por Azteca UNO.

¿Qué competencias hay hoy en Exatlón México?

Además de competir por la Medalla Varonil, los Atletas de Exatlón México tienen la oportunidad de ganar en la Batalla Colosal. Recordemos que el equipo que gane la Batalla Colosal tiene derecho a una salida o paseo para distraerse un poco de la competencia.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la duodécima semana y los hombres están en riesgo, por lo que el próximo domingo uno de ellos podría abandonar el programa.

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