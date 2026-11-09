Ha comenzado la doceava semana de Exatlón México décima temporada, y los Atletas están listos para darlo todo una vez más. El domingo, Paulina, del Equipo Azul, tuvo que abandonar la competencia luego de perder contra Valery, que pertenecía a su mismo equipo. Se espera que los Azules lleguen fuertes a las competencias de hoy en busca de terminar con esta mala racha que ya les hizo pasar un mal momento. Hoy 9 de noviembre de 2026, se define qué equipo se queda con la Villa 360. Hasta el momento no se conoce al ganador, pues este se revelará en el programa de Exatlón México a las 6:30 pm por Azteca UNO.

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¿Quién ganó la Villa 360 hoy?

El equipo ganador de la Villa 360 se define este lunes 9 de noviembre de 2026. Es por eso que, si no te quieres perder detalle de la competencia, no te puedes perder Exatlón México hoy a las 6:30 pm.

¿Quiénes son los refuerzos de Exatlón México?

Luego de la salida por lesión de Zudikey del Equipo Rojo y la salida por eliminación de Paulina del Equipo Azul, ambos equipos se encuentran esperando a sus refuerzos, los cuales llegarán este lunes a equilibrar la balanza del juego. Aún no se revelan los nombres de las dos Atletas que llegarán a darlo todo en el juego; por el momento solo queda esperar.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la duodécima semana y los hombres están en riesgo, por lo que el próximo domingo uno de ellos podría abandonar el programa.

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