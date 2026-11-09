Casandra Ascencio y Christian Anguiano van a ser papás: así fue como los exintegrantes de Exatlón México dieron la noticia

Casandra Ascencio y Christian Anguiano, mejor conocido como “Yomi”, sorprendieron a sus miles de fans en redes sociales con un emocionante anuncio: ¡van a ser papás! La noticia desató una ola de alegría entre sus seguidores, pues muchos de los exparticipantes de Exatlón México no pudieron contener su emoción y compartieron mensajes de cariño y apoyo para la pareja.

A través de un emotivo video publicado en sus cuentas personales de TikTok, Facebook e Instagram, los atletas anunciaron que están sorprendidos por llegar a esta nueva etapa de sus vidas. Sin embargo, también dejaron claro que están muy emocionados y listos para comenzar uno de los proyectos más importantes de su historia juntos: formar una familia.

En el clip, ambos comparten algunas palabras sobre el significado de su familia y lo que representa esta noticia para ellos. Pero el momento más especial llega cuando muestran una pequeña cuna, unos zapatitos de bebé y la primera imagen del ultrasonido de su pequeño, con lo que confirmaron que un nuevo integrante está por llegar a sus vidas.

Asimismo, Casandra Ascencio dejó ver el ligero avance de su pancita de embarazada, una señal de que la noticia todavía es reciente tanto para ellos como para sus seguidores, quienes recibieron la sorpresa con enorme felicidad.

En los comentarios, decenas de personas reaccionaron al embarazo de la basquetbolista y el luchador mexicano. Entre los mensajes destacaron: “Es increíble que uno sienta tanta emoción por alguien que ni en el mundo te hace, pero no saben el gusto que me da ver crecer la hermosa familia que han hecho”; “Qué felicidad. Nuestra pareja favorita exatlónicos”; “¡Guau! Está por nacer un azulito” y “Qué manera tan dulce de anunciar que están en la dulce espera”.

Casandra Ascencio y Christian Anguiano comenaron su relación siendo buenos amigos. Casandra Ascencio y Christian Anguiano comenaron su relación siendo buenos amigos. ((Instagram @casandraascencio))

¿Cómo se conocieron Casandra Ascencio y Christian Anguiano?

La historia de amor de Casandra Ascencio y Christian Anguiano se ha convertido en una de las más populares entre los seguidores de Exatlón México. Aunque ambos coincidieron en el equipo Azul durante la edición de 2019 y comenzaron como buenos amigos, su relación tomó un rumbo diferente cuando terminó la competencia y tuvieron la oportunidad de conocerse fuera de los circuitos.

De hecho, Casandra ha contado que una de las cosas que más le sorprendió fue descubrir la verdadera personalidad de “Yomi”, pues era muy diferente a la que mostraba dentro del reality, donde se caracterizaba por ser sumamente competitivo.

Después de varios años de relación, la pareja dio otro paso importante en su historia de amor: en 2023 anunció su compromiso y, finalmente, celebró su boda en el famoso Templo Expiatorio de Guadalajara, en marzo de este año. Ahora, su historia suma un capítulo todavía más especial, pues Casandra Ascencio y Yomi están a punto de convertirse en papás.