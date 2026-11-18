En el programa de Exatlón México este miércoles 18 de noviembre de 2026 se llevó a cabo la competencia por la Medalla Varonil. El ganador indiscutido de esta noche fue Leo, quien aseguró la Medalla con un asombroso récord. Recordemos que el Atlteta del Equipo Azul estuvo buscando quedarse con varias medallas desde el inicio y finalmente consiguió su primera medalla de la décima temporada. Lo que le dio la ventaja en esta ocasión fue el estupendo brazo y el excelente tiro que tiene.

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¿Quién ganó la Medalla Varonil?

Adrian Leo “Black Lion” consiguió su primera Medalla Varonil en Exatlón México. Pesadilla Ninja había logrado un tiempo de 58 segundos que parecía muy difícil de superar, pero finalmente, con una marca de 56 segundos, logró superarlo y quedarse con la codiciada medalla.

¿Cuántas medallas tiene Adrian Leo?

El integrante del Equipo Azul, Leo “Black Lion”, tiene apenas una medalla en su poder en esta Décima Temporada de Exatlón México. Recordemos que la temporada pasada ganó un total de 6 medallas, las cuales le dedicó a su mamá. El Atleta no dudó en celebrar el momento, pues esta es la primera que obtiene esta temporada, y confiesa que llegó a la competencia con la promesa de que le dedicaría muchas más medallas a su mamá.

¿Para qué sirven las Medallas en Exatlón México?

Los Atletas que tengan una Medalla en su poder podrán cambiarlas por vidas en caso de caer en Duelo de Eliminación. Es por eso que para ellos es muy importante tener una de estas medallas en su poder, pues además de que con ella demuestran su agilidad, velocidad y fuerza, pueden asegurar una vida extra en caso de estar en riesgo de eliminación.

¿A qué hora empieza Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm. Estamos en la semana 13 de Exatlón México y recordemos que desde este lunes, las mujeres están en riesgo de Eliminación.

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