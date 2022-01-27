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FOTOS | Grettell Valdez perdió un dedo. ¿Son rumores o una realidad?
rumores de Grettell Valdez han rondado por diferentes medios acerca de una supuesta amputación. ¡Aquí te contamos lo que realmente sucedió!
¿Grettell Valdez perdió un dedo?
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Grettell Valdez tuvo que someterse a una cirugía. ¿Tuvieron que amputarle un dedo?
El nombre de Grettell Valdez ha estado en muchos medios de comunicación durante los últimos días y existen diversos rumores diciendo que ella, supuestamente, tuvo que someterse a una amputación y fue por eso que perdió un dedo. Pero, ¿qué sucedió realmente?
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Grettell Valdez aclaró ya en diversos medios que no le amputaron un dedo, sino que se sometió a una cirugía para remover una parte de su dedo que fue infectada por un virus que podría convertirse en cáncer. ¿Cómo fue que contrajo este virus?
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Grettell ha comentado que todo sucedió durante una sesión de manicure. Los instrumentos estarían infectados y fue por eso que contrajo el virus en su dedo.
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