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FOTOS | ¿Cuál fue la razón por la que Yahir terminó en el hospital?
Yahir publicó una fotografía estando en la habitación de un hospital. ¿Cuál fue la razón? ¡Aquí te lo contamos!
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir ingresó a un hospital para someterse a un proceso quirúrgico. ¿Cuál fue la razón?
Yahir ha compartido en redes sociales una fotografía de él en una camilla de hospital y todo el público se comenzó a preguntar lo que pasaba con su salud. Después de un tiempo, Yahir aseguró que todo está en orden respecto a su salud. Pero, ¿cuál fue la razón de esta publicación en redes sociales?
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Yahir se sometió a un proceso quirúrgico para que le quitaran un tumor benigno que comenzó a desarrollarse hace algunos años. El cantante aseguró que no se trataba de nada riesgoso para su salud pero que se siente afortunado de que el procedimiento tuviera un resultado positivo.
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Muchos famosos comenzaron a mandar mensajes de apoyo para el cantante, deseándole que tenga una pronta recuperación.
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?
Yahir se sometió a un proceso quirúrgico. ¿Por qué?