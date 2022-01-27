FOTOS | ¿Cuál fue la razón por la que Yahir terminó en el hospital?

Yahir ingresó a un hospital para someterse a un proceso quirúrgico. ¿Cuál fue la razón?

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Yahir ha compartido en redes sociales una fotografía de él en una camilla de hospital y todo el público se comenzó a preguntar lo que pasaba con su salud. Después de un tiempo, Yahir aseguró que todo está en orden respecto a su salud. Pero, ¿cuál fue la razón de esta publicación en redes sociales?

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Yahir se sometió a un proceso quirúrgico para que le quitaran un tumor benigno que comenzó a desarrollarse hace algunos años. El cantante aseguró que no se trataba de nada riesgoso para su salud pero que se siente afortunado de que el procedimiento tuviera un resultado positivo.

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Muchos famosos comenzaron a mandar mensajes de apoyo para el cantante, deseándole que tenga una pronta recuperación.