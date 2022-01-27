FOTOS | ¡¿Aristeo odia a la "Bebeshita"?! ¡No se cansa de batearla!

Hace unas semanas te contamos que Daniela “Bebeshita” no se da por vencida y le llevó serenata a Aristeo Cázares.

Desde hace unos meses, Daniela “Bebeshita” ha dejado claro que le gusta mucho Aristeo Cázares, ¡es más, no solo le gusta! Hace poco confesó que le gustaría tener una relación seria con él, ¡pero el “Sky Brother” no se deja!

Comenzaron a frecuentarse luego de que ambos formaran parte de MasterChef Celebrity. Aunque se conocían de antes por los pasillos de TV Azteca, nunca habían platicado o formado una amistad como tal.

Desde el principio, Daniela dejó ver que le gustaba Aristeo. Comenzaba a bromear con él, a decirle que era guapo... Hasta que poco a poco lo que parecía una broma, lo habló seriamente. ¡“Bebeshita” dijo que la verdad, sí le gustaría tener algo bien con el campeón de Exatlón!

Daniela no se rinde y le llevó serenata a Aristeo confesándole su amor. ¿Qué pasó en la segunda parte? Checa las fotos, ahí te contamos los detalles.

