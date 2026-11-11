Alineación de Mercurio y Plutón: los signos más afectados del 11 al 20 de noviembre por esta cuadratura astrológica

Del 11 al 20 de noviembre de 2026, la tensión energética entre Mercurio en Escorpio y Plutón en Acuario pone el foco en la comunicación, las ideas y las relaciones de poder. Este aspecto invita a varios signos a cuestionar aquello que parecía establecido, investigar situaciones confusas y prestar atención a información que podría modificar la manera de interpretar una circunstancia.

Durante este período, algunos signos podrían sentir con mayor intensidad la influencia energética de esta cuadratura. Según la astrología, las conversaciones pendientes, los desacuerdos y la necesidad de tomar decisiones pueden adquirir protagonismo. La recomendación astrológica será evitar las respuestas impulsivas y utilizar la capacidad de análisis para comprender qué necesita transformarse.

¿Cuáles son los signos más afectados por la cuadratura entre Mercurio en Escorpio y Plutón en Acuario en noviembre 2026?

Los signos fijos y aquellos vinculados con los elementos de agua y aire pueden experimentar con mayor intensidad los temas asociados con este tránsito.

Tauro : podría enfrentar conversaciones importantes en sus relaciones personales o acuerdos laborales. La cuadratura lo invita a flexibilizar sus posturas y evitar que el orgullo dificulte una negociación.

: podría enfrentar conversaciones importantes en sus relaciones personales o acuerdos laborales. La cuadratura lo invita a flexibilizar sus posturas y evitar que el orgullo dificulte una negociación. Géminis: Mercurio, su planeta regente, ocupa un lugar central en este aspecto. Será importante revisar información, cuidar las palabras y no tomar decisiones apresuradas ante noticias inesperadas.

Mercurio, su planeta regente, ocupa un lugar central en este aspecto. Será importante revisar información, cuidar las palabras y no tomar decisiones apresuradas ante noticias inesperadas. Leo: pueden surgir tensiones relacionadas con proyectos compartidos o diferencias de opinión. Tendrá que aprender a escuchar otras perspectivas sin sentir que pierde protagonismo.

pueden surgir tensiones relacionadas con proyectos compartidos o diferencias de opinión. Tendrá que aprender a escuchar otras perspectivas sin sentir que pierde protagonismo. Escorpio : con Mercurio transitando por su signo, su mente estará especialmente activa. Podría descubrir información relevante o comprender una situación que hasta ahora permanecía confusa.

: con Mercurio transitando por su signo, su mente estará especialmente activa. Podría descubrir información relevante o comprender una situación que hasta ahora permanecía confusa. Acuario : Plutón en su signo activa procesos profundos de transformación personal. La cuadratura puede llevarlo a cuestionar creencias, revisar decisiones y modificar la manera en que se comunica con su entorno.

: Plutón en su signo activa procesos profundos de transformación personal. La cuadratura puede llevarlo a cuestionar creencias, revisar decisiones y modificar la manera en que se comunica con su entorno. Piscis: este tránsito puede movilizar asuntos relacionados con sus ideas, proyectos y planes a largo plazo. Conviene distinguir entre intuiciones y hechos antes de sacar conclusiones.

¿Qué significa la alineación en cuadratura entre Mercurio en Escorpio y Plutón en Acuario?

En astrología, Mercurio representa el pensamiento, la comunicación, el aprendizaje y la manera de procesar información. Escorpio, por su parte, es un signo de agua asociado con la profundidad, la investigación, los secretos y la transformación.

Plutón simboliza los procesos de cambio profundo, el poder, el control y la regeneración. Al transitar por Acuario, se relaciona con las ideas colectivas, la innovación y el cuestionamiento de las estructuras establecidas.

La cuadratura es un aspecto astrológico de tensión que se produce cuando dos planetas se encuentran separados por aproximadamente 90 grados. Entre el 11 y el 20 de noviembre, esta combinación puede intensificar los debates, las sospechas y la necesidad de descubrir verdades ocultas.

Para aprovechar su energía cósmica, conviene prestar atención a los siguientes aspectos:

Revisar las conversaciones pendientes : puede ser un buen momento para abordar temas que fueron postergados, siempre que exista disposición para escuchar y llegar a acuerdos.

: puede ser un buen momento para abordar temas que fueron postergados, siempre que exista disposición para escuchar y llegar a acuerdos. Evitar las discusiones de poder : la necesidad de tener la razón podría generar conflictos. Es importante no utilizar las palabras como herramientas de presión o manipulación.

: la necesidad de tener la razón podría generar conflictos. Es importante no utilizar las palabras como herramientas de presión o manipulación. Investigar antes de decidir : Mercurio en Escorpio favorece simbólicamente la búsqueda de información y el análisis profundo. Conviene verificar los datos antes de sacar conclusiones.

: Mercurio en Escorpio favorece simbólicamente la búsqueda de información y el análisis profundo. Conviene verificar los datos antes de sacar conclusiones. Cuestionar las creencias : Plutón en Acuario invita a revisar ideas y estructuras que ya no responden a las necesidades actuales.

: Plutón en Acuario invita a revisar ideas y estructuras que ya no responden a las necesidades actuales. Aceptar los cambios : algunas revelaciones pueden modificar la perspectiva sobre una persona o situación. La flexibilidad permitirá procesarlas con mayor claridad.

: algunas revelaciones pueden modificar la perspectiva sobre una persona o situación. La flexibilidad permitirá procesarlas con mayor claridad. Cuidar la comunicación: será fundamental pensar antes de hablar, evitar las respuestas impulsivas y expresar las diferencias con respeto.

La clave de este tránsito estará en transformar la tensión mental en una oportunidad para comprender, revisar y tomar decisiones más conscientes.