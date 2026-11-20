El horóscopo de Mhoni Vidente del fin de semana fue revelado, con sus predicciones y advertencias en el amor, el dinero y la salud, que abarcan desde hoy, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la famosa astróloga cubana, estas son las señales divinas que revelaron las cartas del tarot para cada uno de los signos.

ARIES

El universo te invita a entrar en una etapa de mayor madurez y estabilidad, especialmente en el terreno económico. Tu carta del tarot es El Loco, un arcano que representa nuevos comienzos, decisiones importantes y oportunidades para transformar tu destino. El 20 de noviembre será tu día de mayor fuerza energética, por lo que tendrás que confiar en tu intuición y actuar con determinación. En cuestiones de salud, presta atención a tus riñones y evita absorber problemas que no te corresponden. Recuerda que tu paz también debe ser una prioridad, señala el tarot en sus predicciones.

TAURO

El 21 de noviembre será tu día de mayor poder y renovación espiritual. Después de atravesar una semana marcada por el cansancio y las preocupaciones, los astros te recomiendan hacer una pausa, recuperar tu energía y dedicarte tiempo de calidad. No permitas que las malas intenciones de otras personas interfieran con tus planes ni con tu estabilidad emocional. Es momento de proteger tu tranquilidad, confiar en tus capacidades y recordar que no todas las personas merecen conocer tus próximos movimientos.

GÉMINIS

Tu día de mayor fortuna será el 22 de noviembre, cuando las energías del universo favorecerán los viajes, los nuevos horizontes y la estabilidad sentimental. Se aproxima una etapa en la que podrías recibir noticias positivas relacionadas con un proyecto o una oportunidad que has estado esperando. En el amor, tendrás la posibilidad de fortalecer tus vínculos y encontrar mayor equilibrio emocional. Tu principal desafío será dejar atrás los pensamientos negativos y evitar que tus propios miedos se conviertan en obstáculos para alcanzar tus sueños.

CÁNCER

El 23 de noviembre será tu día de luz y transformación. Los astros anuncian un fin de semana favorable para el crecimiento profesional, los reconocimientos y las oportunidades que te permitirán demostrar tu verdadero potencial. En el terreno amoroso, podrías experimentar una conexión profunda o acercarte a una persona que despierte sentimientos especiales en ti. Además, según Mhoni Vidente, alguien de tu entorno podría estar observando tus movimientos o investigando más sobre tu vida. Mantén la discreción y permite que tus resultados hablen por ti.

LEO

El 20 de noviembre será una jornada importante para tu crecimiento personal y profesional. Te encuentras en una etapa de aprendizaje, capacitación y preparación para asumir responsabilidades más grandes. El universo te está impulsando a desarrollar nuevas habilidades, pero también te pide actuar con inteligencia antes de firmar contratos, documentos o acuerdos legales. Aléjate de las personas que sienten envidia de tus logros y evita compartir tus planes con cualquiera. Recuerda que tu brillo no necesita aprobación externa para seguir creciendo.

Horóscopo hoy Leo Lee el horóscopo de Leo para hoy, con sus predicciones en el dinero y la suerte. ((ESPECIAL/CANVA))

VIRGO

El 23 de noviembre será tu día cabalístico, una fecha marcada por la renovación, el orden y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Los astros favorecen las reestructuraciones laborales, los nuevos proyectos y la organización de tus asuntos personales. Es momento de poner en orden tus prioridades, cerrar pendientes y dejar atrás aquello que ya no contribuye a tu evolución. Tu disciplina será tu mayor fortaleza, pero también tendrás que aprender a confiar en que no todo necesita estar bajo tu control.

LIBRA

Los días 20 y 21 de noviembre estarán cargados de una energía especial para tu signo. Se visualiza un fin de semana de reuniones, celebraciones y encuentros con personas que podrían abrirte nuevas puertas. También tendrás buena fortuna en trámites, documentos oficiales y asuntos administrativos que necesitan resolverse. Es una etapa favorable para recuperar el equilibrio y avanzar en decisiones que habías postergado. No dudes de tu capacidad para atraer oportunidades; el universo te impulsa a salir de tu zona de confort.

ESCORPIO

Las energías astrales te piden actuar con prudencia, especialmente en tus relaciones personales. Podrías descubrir actitudes poco sinceras de alguien a quien considerabas una amistad cercana, por lo que será importante observar antes de confiar. No permitas que las provocaciones o los comentarios malintencionados te distraigan de tus objetivos. En cuestiones legales, evita involucrarte en conflictos innecesarios y piensa dos veces antes de responder impulsivamente. Tu mayor triunfo será mantener el control de tus emociones y concentrarte en construir el futuro que deseas.

SAGITARIO

Estás entrando en una de las etapas más poderosas de tu ciclo zodiacal. Tu temporada llega acompañada de cambios radicales, oportunidades inesperadas y una renovación de energías que te ayudará a recuperar la confianza en ti mismo. Es momento de atreverte a tomar decisiones, iniciar proyectos y dejar atrás las situaciones que limitan tu crecimiento. En el amor, tendrás una compatibilidad especial con signos como Leo y Cáncer, con quienes podrías experimentar una conexión intensa y significativa. Recuerda que la suerte estará de tu lado cuando te atrevas a dar el primer paso.

CAPRICORNIO

La fortuna comienza a manifestarse con mayor fuerza en tu camino y el 22 de noviembre será una fecha especialmente favorable para resolver asuntos pendientes. Los astros te impulsan a cerrar trámites, organizar documentos y concretar decisiones que te permitirán avanzar con mayor tranquilidad. También será importante proteger tu energía y mantener tus planes en privado, pues no todas las personas necesitan conocer tus movimientos. Estás en un periodo de consolidación material y crecimiento personal; confía en tu capacidad para transformar el esfuerzo en resultados.

Horóscopo capricornio El horóscopo de Capricornio para el fin de semana. ((Especial/Canva))

ACUARIO

El 22 de noviembre será tu día de mayor fuerza espiritual y renovación. El universo te invita a liberarte de los complejos, inseguridades y recuerdos del pasado que todavía pueden limitar tu crecimiento. Es momento de reconocer tu valor, rodearte de personas que aporten tranquilidad a tu vida y alejarte de ambientes cargados de negatividad. En el trabajo y los proyectos personales, podrías encontrar nuevas motivaciones para avanzar. No tengas miedo de mostrar tu verdadera personalidad: tu autenticidad será tu mayor herramienta para atraer nuevas oportunidades.

PISCIS

El 23 de noviembre será tu día de mayor fortuna y conexión con la abundancia. Los astros señalan un momento ideal para cerrar ciclos de rencor, perdonar situaciones del pasado y recuperar la tranquilidad emocional. También será una jornada favorable para consolidar proyectos, realizar compras importantes o tomar decisiones relacionadas con tu patrimonio. Tu intuición estará especialmente despierta, así que escucha esa voz interior que te orienta cuando debes elegir un nuevo camino. Recuerda que para recibir las bendiciones que vienen también necesitas hacer espacio y soltar aquello que ya cumplió su propósito.