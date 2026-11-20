Hay días en los que la lengua se nos puede soltar sin querer, podemos contar algo que no debíamos, o nos metemos en asuntos que no nos incumbren. Sea como sea, hoy estos signos podrían meterse en problemas por cosas que ellos mismos provocaron: Aries, Tauro, Virgo, Sagitario, Capricornio y Acuario. Recuerda que, para que estés preparado, Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este viernes 20 de noviembre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 20 de noviembre?

Tu horóscopo te recomienda bajarle un poco a la ansiedad que te da por comprar cosas que supuestamente te enviarán gratis. Podrías provocar días en los que te verás demasiado apretado de dinero y se vienen cosas que podrían complicarlo todo. Es por eso que, antes de comprar, piénsalo y evita tomar una mala decisión.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 20 de noviembre?

Llevas varios días complicados y en el trabajo se te podría juntar el cansancio de varios días. Toma tus precauciones y, cuando te vayas, deja anotado todo lo que aún queda pendiente para que no se te pase nada. Procura descansar y reponerte; ya basta de exigirte de más, pues si sigues por ese camino, no importará cuántas horas extra hagas, no vas a rendir y podrías cometer un grave error.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 20 de noviembre?

Un amor a distancia podría volver a despertar tu interés y toda la emoción del romance. Esa persona podría decirte cosas que te van a enloquecer. Aquí lo importante es que lo disfrutes y quieras con ganas, como tú sabes hacerlo. Algo que vas a disfrutar mucho es que la otra persona demostrará interés y no eres solo tú.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 20 de noviembre?

Debes estar preparado, pues una persona que consideras una buena amiga y muy cercana podría traicionarte y sorprenderte con una serie de chismes y comentarios que ha ido a contar por todos lados. Que si no le ayudas, que si no haces no sé qué. Si crees necesario, aclara cómo pasaron las cosas y qué fue lo que realmente sucedió.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 20 de noviembre?

Te va a llegar el aviso de un pago vencido que creías que ya habías hecho. Revisa si el cargo fue rechazado y cuánto te están cobrando ahora. No lo dejes pasar, porque las cuentas podrían empezar a juntarse y acumularse. Cuida mucho tu dinero mientras el problema pasa.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 20 de noviembre?

Ten mucho cuidado con el humor que te cargarás el día de hoy. Podrías terminar diciendo algo que pienses divertido, pero que en realidad lastimará mucho a alguien que estimas. Esto no significa que debas quedarte encerrado en casa. Disfruta las salidas y las reuniones que tienes programadas para hoy y disfruta. Solo no te olvides de pensarla dos veces antes de hacer uno de tus chistes.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 20 de noviembre?

Con cuidado, Libra, porque podrías terminar haciendo corajes con tu pareja el día de hoy, porque conoce a la perfección ciertos gustos y preferencias que tiene un compañero del trabajo. Antes de inventarle hasta lo que no, dile claramente qué es lo que te molestó y por qué te lastimó. Intenta ser claro y no hiriente; las cosas se pueden aclarar.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 20 de noviembre?

En el amor podrías tener una gran sorpresa al ver que hay dos personas rondando con las que ya hubo historia. Ambas personas podrían invitarte a salir y tener una aventura, sin compromisos. Sin embargo, ambas citas serán clave para definir lo que realmente siente y hacia dónde va con cada una de ellas.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 20 de noviembre?

A veces se te va la lengua con las promesas, sobre todo con esa persona especial o con tu pareja, y luego no andas cumpliendo lo que dijiste. Llegó el momento de cumplir todo lo que dices para que luego no andes rogando, diciendo que realmente le amas y le quieres y le aprecias. Es momento de dejar que tus acciones digan lo que realmente sientes.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 20 de noviembre?

Podría darte un pago inesperado que llega para que te pongas al margen y acomodes muy bien tus deudas y gastos. Antes de que comprometas el dinero, revisa cuántas cosas has estado pagando; podrías descubrir esas fugas de dinero que han sido una enorme molestia en los últimos meses. Llegó el momento de usar la cabeza, pagar lo que debes y evitar más gastos que no puedes hacer en este momento.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 20 de noviembre?

En casa las cosas podrían estar poniéndose algo tensas porque siempre que te quieren contar algo, podrías parecer distraído o que andas en otro lado. Seguro oirás constantemente que ya ni te cuentan porque siempre estás con el celular o cosas por el estilo. Se sabe que estás estresado, pero date el tiempo para escuchar y pasar el tiempo con tu familia; verás el bien que te hace.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 20 de noviembre?

Si necesitas desahogarte, hazlo; busca a la persona que siempre te escucha y cuida de ti. Recuerda que nuestro pecho no es bodega y que las cosas que nos guardamos tarde o temprano podrían estallar. No te preocupes, si encuentras a una persona correcta, tus secretos estarán a salvo.

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