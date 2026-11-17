Recuerda que de bonitas palabras no se vive y que no todos son tus amigos cuando hablamos de la oficina o tu lugar de trabajo. Estos signos del zodiaco deben tener bien abiertos los ojos este martes en el jale: Aries, Géminis, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis. Recuerda que, para que estés preparado, Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este martes 17 de noviembre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

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¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, martes 17 de noviembre?

Presta mucha atención este martes al aspecto laboral, ya que podrían reorganizar horarios, puestos o compañeros de turno. Averigua y anota qué días inicia el cambio y cómo se harán los pendientes. Si una actividad se te sale de las manos, no intentes ocultarlo; deja en claro que estás aprendiendo y que te atoraste en cierto punto. Sé responsable con tu trabajo.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, martes 17 de noviembre?

Presta mucha atención porque alguien que tú consideras tu amigo podría presumir que conoce muchos chismes e intimidades de muchas personas para empezar a contarte y después averiguar si tú puedes agregar datos o detalles. Evita dar nombres, fechas o añadir sazón a la historia. No participes por miedo a no enterarte, ya que tú podrías salir afectado en esta situación, así que ten mucho cuidado.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, martes 17 de noviembre?

Algo en lo que llevas tiempo trabajando y pensando no saldrá como esperabas. Reconoce qué partes eran las que dependían de ti y qué quedó fuera de tus manos. Después de averiguarlo, no tires todo por la borda; un error o una decepción no merece que deseches todo lo que has hecho y trabajado. Date una oportunidad de entender lo ocurrido y escoger el siguiente paso.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, martes 17 de noviembre?

Este martes es un buen día para escuchar a tu cuerpo. Puede que empiecen a haber señales de que no estás cuidando tu condición como se debe. Puede que te cueste caminar; piensa si estás aprendiendo algo nuevo, como bailar o algo. Si no haces nada, llegó el momento de elegir una actividad y comenzar a practicar. Tu cuerpo necesita experiencias agradables y no quedarse esperando sentado.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, martes 17 de noviembre?

Ten mucho cuidado con esa persona que habla todo el tiempo de que las personas hablan mal de ti, pero nunca se acuerda qué fue lo que dijeron o quién fue el que lo escuchó. Si le descubres, pídele que sea más preciso con la información. Evita investigar a esta persona con todos tus conocidos; tú mismo podrías terminar alimentando el rumor y eso no te conviene.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, martes 17 de noviembre?

Si eres un Virgo emprendedor, ten mucho cuidado con hacerte socio de alguien que todavía no empieza y ya comenzó a repartir las ganancias. La emoción de emprender acompañado podría hacerte pasar por alto una diferencia importante: Tú piensas en crear un negocio próspero y la otra solo piensa en cobrar y ganar. Presta mucha atención a las actitudes de dicha persona y si pone excusas a la hora de trabajar.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, martes 17 de noviembre?

Presta mucha atención porque hoy la vida podría sorprenderte con un gesto atento de alguien nuevo. Puede que esa persona recuerde algo que mencionaste alguna vez o incluso que se interese en una conversación que quedó inconclusa. Esa consideración te resultará más atractiva de lo que esperas. Si te nace, continúa la conversación y prueba el encuentro que el destino tiene para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, martes 17 de noviembre?

En el área laboral podría abrirse una nueva vacante en la que tú podrías entrar a la perfección. Aventúrate a experimentar, presentarte, hablar sobre tu experiencia y demostrar todo lo que ya sabes. No tengas miedo a intentar; haz lo posible por conseguir la entrevista y dar lo mejor de ti.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, martes 17 de noviembre?

Si tienes pareja, debes comenzar a ser mucho más claro con lo que necesitas en la relación. Si quieres espacio, pídelo; si quieres cercanía, pídela. Las personas no adivinan nuestro sentir y, si no somos honestos, lastimaremos a las personas. Eso sí, recuerda que ser honesto no es sinónimo de ser cruel.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, martes 17 de noviembre?

Llegó el momento de prestar mucha atención a tu alrededor, porque un cambio de ánimo en una persona te podría hacer notar con quiénes puedes dejar de cuidar cada expresión que haces. Observa atentamente quién dice que estás callado y quién te exige entretenimiento. De esta forma verás quién valora tu compañía.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, martes 17 de noviembre?

Si eres un Acuario con pareja, ese desacuerdo que tantos problemas ocasionó comenzará a mejorar. Cuando las aguas se calmen, hablen de lo que entendieron y lo que sintieron. Podrían descubrir detalle a detalle por qué se entendieron mal las cosas y de dónde surgió la discusión. Presta mucha atención para mejorar la comunicación y evitar que este problema se vuelva a repetir.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, martes 17 de noviembre?

Se vienen cosas interesantes para ti, Piscis. Te llegará la sensación de buscar nuevos aires en lo laboral. Prepara tu currículum con tus nuevos datos y la experiencia que ya tienes ahora; envía solicitudes a empresas en las que sueñas trabajar. Eso sí, esto no significa que debas renunciar de inmediato al empleo que tienes justo ahora; primero conoce propuestas y condiciones para poder tomar una decisión cuando sea seguro.

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