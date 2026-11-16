Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 17 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 17 de noviembre de 2026

Hoy, martes 17 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: la Luna en Piscis te invita a bajar el ritmo y prestar atención a emociones que habías dejado de lado. Evita tomar decisiones económicas por impulso y reserva tiempo para recuperar energía.

la Luna en Piscis te invita a bajar el ritmo y prestar atención a emociones que habías dejado de lado. Evita tomar decisiones económicas por impulso y reserva tiempo para recuperar energía. Tauro: una amistad puede acercarte una propuesta interesante o ayudarte a resolver una inquietud. En el amor, compartir tus sentimientos fortalecerá la confianza con alguien especial.

una amistad puede acercarte una propuesta interesante o ayudarte a resolver una inquietud. En el amor, compartir tus sentimientos fortalecerá la confianza con alguien especial. Géminis: podrías recibir noticias relacionadas con un proyecto profesional o una responsabilidad pendiente. Organiza tus horarios para evitar el agotamiento y no descuides tus momentos de descanso.

podrías recibir noticias relacionadas con un proyecto profesional o una responsabilidad pendiente. Organiza tus horarios para evitar el agotamiento y no descuides tus momentos de descanso. Cáncer: la Luna en Piscis favorece la sensibilidad, la intuición y el acercamiento con personas importantes. Una experiencia compartida puede renovar tu entusiasmo y abrir nuevas perspectivas.

la Luna en Piscis favorece la sensibilidad, la intuición y el acercamiento con personas importantes. Una experiencia compartida puede renovar tu entusiasmo y abrir nuevas perspectivas. Leo: será conveniente revisar tus gastos y resolver con prudencia un asunto económico compartido. No permitas que una preocupación externa afecte la tranquilidad de tu entorno familiar.

será conveniente revisar tus gastos y resolver con prudencia un asunto económico compartido. No permitas que una preocupación externa afecte la tranquilidad de tu entorno familiar. Virgo: la Luna en tu signo opuesto ccomplementario pone el foco en tus relaciones y te invita a escuchar antes de sacar conclusiones. Un acuerdo o una conversación sincera puede ayudarte a recuperar la armonía.

la Luna en tu signo opuesto ccomplementario pone el foco en tus relaciones y te invita a escuchar antes de sacar conclusiones. Un acuerdo o una conversación sincera puede ayudarte a recuperar la armonía. Libra: presta atención a tus rutinas y evita acumular tareas que puedan generar cansancio. Una oportunidad laboral puede avanzar si mantienes la organización y la constancia.

presta atención a tus rutinas y evita acumular tareas que puedan generar cansancio. Una oportunidad laboral puede avanzar si mantienes la organización y la constancia. Escorpio: la Luna en Piscis estimula tu creatividad y favorece los encuentros románticos. Aprovecha esta energía para disfrutar de una actividad que te permita expresar tus emociones.

la Luna en Piscis estimula tu creatividad y favorece los encuentros románticos. Aprovecha esta energía para disfrutar de una actividad que te permita expresar tus emociones. Sagitario: podrías necesitar mayor tranquilidad en casa para ordenar tus pensamientos y recuperar el equilibrio. Antes de realizar compras importantes, revisa tus prioridades.

podrías necesitar mayor tranquilidad en casa para ordenar tus pensamientos y recuperar el equilibrio. Antes de realizar compras importantes, revisa tus prioridades. Capricornio: una conversación puede acercarte información útil para resolver un asunto pendiente. En tus relaciones, expresar tus necesidades con claridad evitará malentendidos.

una conversación puede acercarte información útil para resolver un asunto pendiente. En tus relaciones, expresar tus necesidades con claridad evitará malentendidos. Acuario: será un buen momento para organizar tus recursos y establecer objetivos económicos realistas. Procura no descuidar tus necesidades personales por atender compromisos ajenos.

será un buen momento para organizar tus recursos y establecer objetivos económicos realistas. Procura no descuidar tus necesidades personales por atender compromisos ajenos. Piscis: con la Luna en tu signo, tendrás mayor sensibilidad para reconocer lo que necesitas y tomar decisiones personales. En el amor, mostrarte auténtico favorecerá un acercamiento significativo.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre