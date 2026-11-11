Horóscopo de hoy jueves 12 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 12 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 26 de noviembre de 2026

Hoy, jueves 12 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries : la Luna en Capricornio te impulsa a concentrarte en tus objetivos profesionales y asumir tus responsabilidades con mayor organización. Evita que las exigencias externas afecten tus momentos de descanso.

: la Luna en Capricornio te impulsa a concentrarte en tus objetivos profesionales y asumir tus responsabilidades con mayor organización. Evita que las exigencias externas afecten tus momentos de descanso. Tauro : será una jornada favorable para planificar proyectos, aprender algo nuevo y considerar oportunidades a futuro. En el amor, una conversación sincera puede fortalecer la confianza.

: será una jornada favorable para planificar proyectos, aprender algo nuevo y considerar oportunidades a futuro. En el amor, una conversación sincera puede fortalecer la confianza. Géminis : procura revisar tus gastos y resolver con calma cualquier asunto económico compartido. También será importante que expreses tus emociones sin acumular preocupaciones.

: procura revisar tus gastos y resolver con calma cualquier asunto económico compartido. También será importante que expreses tus emociones sin acumular preocupaciones. Cáncer : la Luna en Capricornio pone el foco en tus relaciones y te invita a buscar acuerdos equilibrados. Una actitud comprensiva puede ayudarte a superar una diferencia con alguien cercano.

: la Luna en Capricornio pone el foco en tus relaciones y te invita a buscar acuerdos equilibrados. Una actitud comprensiva puede ayudarte a superar una diferencia con alguien cercano. Leo : organiza tus actividades y evita asumir más compromisos de los que puedes cumplir. Una mejora en tus hábitos cotidianos te ayudará a recuperar energía y concentración.

: organiza tus actividades y evita asumir más compromisos de los que puedes cumplir. Una mejora en tus hábitos cotidianos te ayudará a recuperar energía y concentración. Virgo : la Luna en Capricornio favorece la creatividad, los encuentros románticos y las actividades que despiertan tu entusiasmo. Una idea personal también podría convertirse en una oportunidad económica.

: la Luna en Capricornio favorece la creatividad, los encuentros románticos y las actividades que despiertan tu entusiasmo. Una idea personal también podría convertirse en una oportunidad económica. Libra : necesitarás prestar atención a los asuntos familiares y encontrar momentos de tranquilidad en casa. Antes de realizar compras importantes, revisa tus prioridades.

: necesitarás prestar atención a los asuntos familiares y encontrar momentos de tranquilidad en casa. Antes de realizar compras importantes, revisa tus prioridades. Escorpio : una conversación o reunión puede acercarte información útil para avanzar en un proyecto. En tus relaciones, evita las respuestas tajantes y escucha otros puntos de vista.

: una conversación o reunión puede acercarte información útil para avanzar en un proyecto. En tus relaciones, evita las respuestas tajantes y escucha otros puntos de vista. Sagitario : será un buen momento para organizar tus recursos y establecer objetivos económicos realistas. No descuides tus necesidades personales por atender compromisos ajenos.

: será un buen momento para organizar tus recursos y establecer objetivos económicos realistas. No descuides tus necesidades personales por atender compromisos ajenos. Capricornio : con la Luna en tu signo, tendrás mayor claridad para tomar decisiones y ordenar tus prioridades. Aprovecha esta energía para iniciar cambios que favorezcan tu tranquilidad.

: con la Luna en tu signo, tendrás mayor claridad para tomar decisiones y ordenar tus prioridades. Aprovecha esta energía para iniciar cambios que favorezcan tu tranquilidad. Acuario : podrías sentir la necesidad de descansar y tomar distancia de situaciones que te generan tensión. Una cuestión laboral pendiente requerirá discreción y planificación.

: podrías sentir la necesidad de descansar y tomar distancia de situaciones que te generan tensión. Una cuestión laboral pendiente requerirá discreción y planificación. Piscis: la Luna en Capricornio favorece los encuentros sociales y el intercambio de ideas con personas que comparten tus intereses. Una amistad puede acercarte una propuesta que despierte tu entusiasmo.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre