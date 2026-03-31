Los 8 signos que serán castigados del 1 al 5 de abril, según el horóscopo de Mhoni Vidente

El horóscopo semanal de Mhoni Vidente tra varias advertencias que podrían no ser del agrado de todos. Y es que 8 signos enfrentarán castigos en la primera semana de abril, del miércoles 1 al domingo 5, pero cada uno con sus propios retos y consecuencias.

De acuerdo con la pitonisa cubana, esta etapa es de prueba y corrección para Tauro, Géminis, Cáncer, Libra, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Estas fueron sus predicciones:

TAURO : La salud te pone un alto. Aunque hay suerte y momentos agradables, aparece una advertencia clara : ignorar tu cuerpo puede traer consecuencias más serias. Es una llamada de atención directa. Escucha cualquier síntoma, por mínimo que parezca. No postergues chequeos ni minimices molestias.

: La salud te pone un alto. Aunque hay suerte y momentos agradables, : ignorar tu cuerpo puede traer consecuencias más serias. Es una llamada de atención directa. Escucha cualquier síntoma, por mínimo que parezca. No postergues chequeos ni minimices molestias. GÉMINIS : Energías negativas acechan. A pesar de avances y soluciones, hay una carga energética densa que puede frenarte o afectarte emocionalmente si no te proteges. Rodéate de personas positivas y protege tu energía. No cuentes tus planes a cualquiera.

: Energías negativas acechan. A pesar de avances y soluciones, hay que puede frenarte o afectarte emocionalmente si no te proteges. Rodéate de personas positivas y protege tu energía. No cuentes tus planes a cualquiera. CÁNCER : Cargas emocionales y personas tóxicas. Vienes arrastrando energía negativa de otros, lo que puede drenarte mentalmente si no haces cambios. No todo mundo merece acceso a tu energía ni a tu vida .

: Cargas emocionales y personas tóxicas. Vienes arrastrando energía negativa de otros, lo que puede drenarte mentalmente si no haces cambios. . LIBRA : Envidias y “mal de ojo”. Aunque hay abundancia, también hay personas que no quieren verte bien , lo que puede bloquear tu estabilidad. Sé discreto con tus logros. No todo se comparte.

: Envidias y “mal de ojo”. Aunque hay abundancia, también , lo que puede bloquear tu estabilidad. Sé discreto con tus logros. No todo se comparte. SAGITARIO : Descuidos y exceso. El descontrol en el amor y la falta de atención a responsabilidades pueden generarte problemas personales o de pareja . Disfruta, pero con límites. No sacrifiques lo importante por lo momentáneo.

: Descuidos y exceso. El descontrol en el amor y la falta de atención a responsabilidades pueden generarte . Disfruta, pero con límites. No sacrifiques lo importante por lo momentáneo. CAPRICORNIO : Presión externa y decisiones mal pensadas. Hay oportunidades, pero también estrés y personas que te empujan a decisiones que no has procesado bien. Tómate tu tiempo . Decidir bajo presión puede salir caro.

: Presión externa y decisiones mal pensadas. Hay oportunidades, pero también estrés y personas que te empujan a decisiones que no has procesado bien. . Decidir bajo presión puede salir caro. ACUARIO : Soledad y decepción social. Te enfrentas a una realidad incómoda: no todos están para ti como tú para ellos. Puede doler, pero es revelador. Aprende a elegir mejor a tu círculo . La calidad importa más que la cantidad.

: Soledad y decepción social. Te enfrentas a una realidad incómoda: no todos están para ti como tú para ellos. Puede doler, pero es revelador. . La calidad importa más que la cantidad. PISCIS: Fraudes, preocupaciones y envidias. Estás en buen momento, pero rodeado de riesgos: engaños económicos y gente que te observa con malas intenciones. Revisa todo dos veces, especialmente dinero. Confía, pero verifica.

¿Cuáles signos se salvan del castigo en la primera semana de abril, según los horóscopos de Mhoni Vidente?

Los signos que se salvarán del castigo del universo son Aries, Leo, Virgo y Escorpio, pero no es que tengan todo el terreno libre, también enfrentan sus propias reflexiones y cambios de energía, pero con consecuencias menores. Así pues, tendrán una semana más fluida, con crecimiento, estabilidad y protección espiritual.

Los horóscopos de Mhoni Vidente tienen advertencias.|(Facebook de Mhoni Vidente)