Luna Nueva en Escorpio: cómo afecta a cada signo este evento astrológico del 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre de 2026 se produce la Luna Nueva en Escorpio: uno de los eventos astrológicos destacados del mes. Esta fase lunar representa el inicio de un nuevo ciclo y, al ocurrir en un signo de agua asociado con la profundidad emocional, la intimidad y los cambios internos, propone mirar hacia aquello que necesita transformarse.

Desde la astrología, este tránsito invita a reconocer sentimientos, revisar vínculos y recuperar el control sobre decisiones personales. También puede ser una oportunidad para abandonar hábitos que ya no aportan y establecer objetivos relacionados con la confianza, los recursos y el crecimiento individual.

¿Cómo afecta la Luna Nueva en Escorpio del 9 de noviembre a cada signo?

Aries : será un momento para revisar asuntos económicos y emocionales. La Luna Nueva te invita a dejar atrás preocupaciones y establecer nuevas prioridades relacionadas con tus recursos.

: será un momento para revisar asuntos económicos y emocionales. La Luna Nueva te invita a dejar atrás preocupaciones y establecer nuevas prioridades relacionadas con tus recursos. Tauro : los vínculos personales estarán en primer plano. Podrás reconocer qué relaciones necesitan mayor compromiso y cuáles requieren límites más claros.

: los vínculos personales estarán en primer plano. Podrás reconocer qué relaciones necesitan mayor compromiso y cuáles requieren límites más claros. Géminis : este tránsito propone reorganizar tus rutinas y prestar atención a tus necesidades cotidianas. Un cambio de hábito puede ayudarte a recuperar el equilibrio.

: este tránsito propone reorganizar tus rutinas y prestar atención a tus necesidades cotidianas. Un cambio de hábito puede ayudarte a recuperar el equilibrio. Cáncer : la creatividad, el romance y los proyectos personales cobran protagonismo. Es una oportunidad para recuperar la ilusión y animarte a expresar lo que sientes.

: la creatividad, el romance y los proyectos personales cobran protagonismo. Es una oportunidad para recuperar la ilusión y animarte a expresar lo que sientes. Leo : la energía lunar pone el foco en el hogar y la familia. Podrías sentir la necesidad de resolver una situación pendiente o comenzar una etapa diferente en tu entorno personal.

: la energía lunar pone el foco en el hogar y la familia. Podrías sentir la necesidad de resolver una situación pendiente o comenzar una etapa diferente en tu entorno personal. Virgo : las conversaciones y los intercambios adquieren mayor profundidad. Una información nueva puede ayudarte a comprender una situación desde otra perspectiva.

: las conversaciones y los intercambios adquieren mayor profundidad. Una información nueva puede ayudarte a comprender una situación desde otra perspectiva. Libra : será importante revisar tus prioridades económicas y reconocer el valor de tus capacidades. La Luna Nueva invita a establecer objetivos materiales más realistas.

: será importante revisar tus prioridades económicas y reconocer el valor de tus capacidades. La Luna Nueva invita a establecer objetivos materiales más realistas. Escorpio : con la Luna Nueva en tu signo, comienza simbólicamente un ciclo de renovación personal. Es un momento para definir qué deseas transformar y hacia dónde quieres dirigir tu energía.

: con la Luna Nueva en tu signo, comienza simbólicamente un ciclo de renovación personal. Es un momento para definir qué deseas transformar y hacia dónde quieres dirigir tu energía. Sagitario : la introspección será fundamental durante estos días. Puedes aprovechar esta etapa para cerrar asuntos emocionales y dejar atrás pensamientos que limitan tu crecimiento.

: la introspección será fundamental durante estos días. Puedes aprovechar esta etapa para cerrar asuntos emocionales y dejar atrás pensamientos que limitan tu crecimiento. Capricornio : los proyectos colectivos, las amistades y los objetivos a futuro estarán bajo revisión. Una nueva conexión podría acercarte a una oportunidad interesante.

: los proyectos colectivos, las amistades y los objetivos a futuro estarán bajo revisión. Una nueva conexión podría acercarte a una oportunidad interesante. Acuario : la atención se dirige hacia tu desarrollo profesional y tus responsabilidades. Es un buen momento para replantear metas y definir qué cambios necesitas realizar.

: la atención se dirige hacia tu desarrollo profesional y tus responsabilidades. Es un buen momento para replantear metas y definir qué cambios necesitas realizar. Piscis: la Luna Nueva favorece simbólicamente el aprendizaje, los viajes y la búsqueda de nuevas perspectivas. Una experiencia puede ayudarte a modificar una creencia o ampliar tus horizontes.

¿Qué energía cósmica aporta la Luna Nueva en Escorpio?

En astrología, Escorpio está asociado con la transformación, la intensidad emocional, la intimidad y la capacidad de regeneración. Por eso, la Luna Nueva en este signo representa una oportunidad simbólica para iniciar procesos profundos y reconocer aquello que necesita cambiar.

Estas son las principales energías disponibles que trae el evento astrológico lunar del mes:

Renovación emocional : identificar sentimientos que necesitan ser comprendidos y expresados.

: identificar sentimientos que necesitan ser comprendidos y expresados. Transformación personal : abandonar hábitos o patrones que impiden avanzar.

: abandonar hábitos o patrones que impiden avanzar. Intimidad y confianza : revisar los vínculos y fortalecer la comunicación.

: revisar los vínculos y fortalecer la comunicación. Recursos compartidos: prestar atención a compromisos económicos, acuerdos y responsabilidades.

prestar atención a compromisos económicos, acuerdos y responsabilidades. Nuevas intenciones: establecer objetivos relacionados con la seguridad emocional y el crecimiento personal.

Esta lunación también invita a evitar decisiones impulsivas motivadas por los celos, el control o la desconfianza. La profundidad emocional puede convertirse en una herramienta de crecimiento cuando se acompaña de paciencia y autoconocimiento.