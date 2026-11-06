Esto es lo que debes hacer antes del 14 de noviembre, según tu signo del zodiaco

Noviembre de 2026 está marcado por dos movimientos planetarios importantes: la retrogradación de Mercurio y Venus. Durante este período, cada signo del zodiaco debe atender asuntos vinculados con la revisión de conversaciones, decisiones económicas, relaciones afectivas y proyectos que necesitan una segunda mirada.

Antes de que retomen su movimiento directo, el 13 de noviembre (o durante las primeras horas del 14 en algunas regiones) cada signo puede aprovechar para cerrar ciclos y ordenar sus prioridades. La propuesta de la astrología consiste en no apresurar decisiones, sino identificar qué situaciones necesitan una resolución antes de avanzar.

¿Qué debe hacer cada signo del zodiaco antes del 14 de noviembre?

Aries : revisa tus gastos y evita comprometerte con inversiones impulsivas. También será importante aclarar una conversación pendiente con alguien cercano.

: revisa tus gastos y evita comprometerte con inversiones impulsivas. También será importante aclarar una conversación pendiente con alguien cercano. Tauro : piensa qué necesitas cambiar en tus relaciones. Antes de tomar una decisión sentimental, reconoce si estás actuando por deseo, costumbre o temor a perder a alguien.

: piensa qué necesitas cambiar en tus relaciones. Antes de tomar una decisión sentimental, reconoce si estás actuando por deseo, costumbre o temor a perder a alguien. Géminis : organiza tus tareas y resuelve asuntos de comunicación que quedaron inconclusos. Comprueba la información antes de firmar documentos o asumir compromisos.

: organiza tus tareas y resuelve asuntos de comunicación que quedaron inconclusos. Comprueba la información antes de firmar documentos o asumir compromisos. Cáncer : dedica tiempo a tus necesidades emocionales y recupera una actividad que te genere entusiasmo. Evita insistir en situaciones afectivas que no ofrecen reciprocidad.

: dedica tiempo a tus necesidades emocionales y recupera una actividad que te genere entusiasmo. Evita insistir en situaciones afectivas que no ofrecen reciprocidad. Leo : revisa asuntos familiares y económicos que necesitan mayor atención. Una conversación sincera puede ayudarte a resolver un desacuerdo.

: revisa asuntos familiares y económicos que necesitan mayor atención. Una conversación sincera puede ayudarte a resolver un desacuerdo. Virgo: ordena tus ideas y expresa aquello que vienes postergando. Antes de iniciar un proyecto, asegúrate de comprender todos los detalles.

ordena tus ideas y expresa aquello que vienes postergando. Antes de iniciar un proyecto, asegúrate de comprender todos los detalles. Libra : analiza tus prioridades financieras y afectivas. Es un buen momento simbólico para reconocer qué vínculos y compromisos merecen tu energía.

: analiza tus prioridades financieras y afectivas. Es un buen momento simbólico para reconocer qué vínculos y compromisos merecen tu energía. Escorpio : reflexiona sobre tus decisiones personales y evita actuar desde el enojo. Identificar qué deseas realmente puede ayudarte a comenzar una nueva etapa.

: reflexiona sobre tus decisiones personales y evita actuar desde el enojo. Identificar qué deseas realmente puede ayudarte a comenzar una nueva etapa. Sagitario : aprovecha estos días para descansar, cerrar asuntos emocionales y dejar atrás preocupaciones acumuladas. No te apresures a responder ante situaciones confusas.

: aprovecha estos días para descansar, cerrar asuntos emocionales y dejar atrás preocupaciones acumuladas. No te apresures a responder ante situaciones confusas. Capricornio : revisa tus proyectos colectivos y las relaciones con amistades o compañeros. Aclara las responsabilidades antes de continuar con un acuerdo.

: revisa tus proyectos colectivos y las relaciones con amistades o compañeros. Aclara las responsabilidades antes de continuar con un acuerdo. Acuario : analiza tus objetivos profesionales y reconsidera una decisión laboral si todavía tienes dudas. Evita asumir compromisos sin evaluar sus condiciones.

: analiza tus objetivos profesionales y reconsidera una decisión laboral si todavía tienes dudas. Evita asumir compromisos sin evaluar sus condiciones. Piscis: revisa tus planes de estudio, viajes o crecimiento personal. Recuperar una idea que habías dejado de lado puede ayudarte a encontrar una nueva dirección.

¿Cuál es la energía cósmica disponible del final de la retrogradación de Mercurio y Venus?

En astrología, representa la comunicación, el pensamiento y los intercambios, mientras que Venus simboliza el amor, los valores personales, la belleza y el dinero. Cuando ambos planetas están retrógrados, sus energías se interpretan como una invitación a revisar asuntos que necesitan mayor claridad.

El final de sus retrogradaciones, entre el 13 y el 14 de noviembre según el horario regional, marca un cambio de etapa: