La llegada de la superluna de enero va a impactar a 3 signos

A pocos días de comenzar el año pues tenderemos la primera Superluna que será uno de los eventos astrológicos más importantes del mes. La misma tendrá lugar este sábado 3 de enero y tendrá lugar en su propio signo que es cáncer.

Esta superluna amplifica su fuerza emocional y simbólica. También es conocida como Luna del Lobo que es la rige nuestras emociones, recuerdos, reacciones instintivas y necesidades más profundas.

Al estar cercar de la Tierra es que su influencia se sentirá con mayor intensidad sobre todo en el plano emocional. Es por esto que tres signos del zodiaco se verán afectados.

¿Cuáles son los signos que serán impactados por la superluna?

Cáncer

Luna del Lobo ocurre en tu propio signo, convirtiéndose en un momento culminante del año. En este momento la Luna y Júpiter se unen por lo que las emociones ya no se pueden minimizar o postergar. Es probable que te sientas nostálgico, vulnerable o emocionalmente expuesto.

Viejas heridas relacionadas con el cuidado, la protección y la reciprocidad salen a la luz. Te das cuenta de a quién has estado cuidando emocionalmente y quién no ha hecho lo mismo por ti.

Por otro lado, Júpiter va a amplificar tus sentimientos, pero te ofrecerá sabiduría emocional. Esta superluna te invita a redefinir límites, fortalecer tu autoestima y priorizar tu autocuidado.

Lo que sientes ahora es una brújula: seguirla te llevará a relaciones más sanas y a un vínculo más amoroso contigo mismo.

Cáncer será impactado por la superluna.|Fuente: Canva

Capricornio

Aquí nos encontramos con Capricornio a quien la superluna se opone directamente a tu Sol, activando con fuerza el eje de las relaciones. Una persona de tu entorno puede detonar emociones que has estado gestionando desde la razón en lugar de sentirlas.

Los desequilibrios emocionales llegan a un punto de inflexión: quién da más, quién evita, quién carga con responsabilidades que no le corresponden.

En cuanto a Júpiter va a suavizar tus defensas, pero también va a magnificarlo que ya no se puede controlar ni ignorar. El aprendizaje para ti es claro: responder emocionalmente, no estratégicamente.

La vulnerabilidad es fortaleza.

El crecimiento no vendrá del control, sino de permitirte ser vulnerable. Aunque resulte incómodo, este tránsito te enseña que abrir el corazón también es una forma de fortaleza.

Aries

Por último, nos encontramos con Aries a quien la superluna activa la zona más profunda de tu carta astral: tus raíces emocionales. Aquellos temas familiares, recuerdos de la infancia o patrones que no han sido resueltos pues es probable que emerjan de forma repentina e intensa.

Aprovecha la superluna.

Puedes sentirte dividido entre tu impulso natural de avanzar y una necesidad internade frenar, sentir y procesar. Esta Luna del Lobo no te pide acción inmediata, sino conciencia emocional. Júpiter fomenta la comprensión en lugar de la reacción.