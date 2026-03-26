⁠Estos son los 2 signos que serán bendecidos con dinero y riqueza en esta primavera 2026

El pasado 21 de marzo de 2026 se dio la llegada de la primavera y con ello se marca un punto energético para todos los signos del zodiaco; sin embargo, sólo dos de estos tendrán mucha abundancia y riqueza en esta estación del año. El signo de Virgo y Capricornio serán los que tendrán buena suerte en el tema económico y sobre todo se llenarán de prosperidad financiera.

Al signo de Capricornio le sale la carta de As de Copas, la cual significa la estabilidad primaveral, los astros le sugieren que debe disfrutar la felicidad; también se visualiza con mucha fuerza en el tema económico, pero de igual forma vivirá una estabilidad emocional.

Por su parte, a Virgo le sale la carta del Mago y con ello se augura el final del autosabotaje; esta carta le recuerda que, la perfección no existe y que no debes sabotear su propia felicidad cuando las cosas van de maravilla, acepta las bendiciones que llegan porque se les dará en el tema financiero.

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¿Cuáles son las cartas de los signos zodiacales para la primavera 2026?

As de Oros para Aries

Justicia para Tauro

La Torre para Géminis

El Emperador para Cáncer

Sabiduría para Leo

El Mago para Virgo

El Sol para Libra

El Ermitaño para Escorpión

El Loco para Sagitario

As de Copas para Capricornio

La Rueda para Acuario

El Carruaje para Piscis

Haz este ritual antes de que termine marzo

Uno de los rituales más populares para hacer antes de que termine marzo, es la siembra de intenciones; para hacerlo debe conseguir una maceta tierra, semillas y una vela de color dorado o verde. El primer paso es tener un espacio tranquilo que favorezca la concentración, enciende las velas con una intención claras cómo: estabilidad, oportunidades y prosperidad

Planta las semillas donde te visualices con estas metas bien claras, imagina el crecimiento de las semillas a la par natural de tu plan y tus intenciones; cierra el ritual regando la tierra, dejando la maceta como recordatorio activo del proceso.