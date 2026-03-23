Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 23 de marzo de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco; ¿qué les depara el destino, amor, dinero o mucha fortuna?

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo de hoy lunes 23 de marzo de 2026 y estas son las predicciones de la astróloga para los 12 signos del zodiaco, donde algunos deberán tener cuidado con traiciones, otros con deudas y algunos más serán afortunados en ámbitos como: trabajo, dinero y salud.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 23 de marzo

Nana Calistar les dice a los regidos bajo el signo de Aries que, se abre una oportunidad de negocios, sobre todo en ventas o en algo relacionado con alimentos, se ve que tendrás muy buenos ingresos y sobre todo, posibilidades de mejorar tu economía si es que sabes moverte con inteligencia.

¿Qué le depara a Tauro hoy 23 de marzo?

De acuerdo con Nana Calistar, la experta les dice a los Tauro que, deben alejarse de relaciones prohibidas o de esas que desde el inicio sabes que vienen torcidas; y es que les encanta meterse donde no debes y luego estás llorando cuando todo se sale de control.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 23 de marzo

Ya déjate de rodeos y empieza a ver la vida tal y como es, sin excusas ni adornos; tienes mil cosas en la cabeza, proyectos que te emocionan y planes que te quitan el sueño, pero ahí sigues dándole vueltas a todo y no aterrizas nada; no es falta de capacidad o de decisión.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 23 de marzo

Si ya tienes una pareja bonita, que te procura, te cuida y sobre todo te da mucho cariño, ya no estés de coqueto o de coqueta; porque si sigues así puedes meterte en problemas, ya que se dará una discusión fuerte con tu pareja por algo que puedes evitar.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 23 de marzo

Se viene un encuentro con una ex amistad, la cual no es casualidad, no hagas una pelea o inicies discusiones que no valen la pena. Mi querido Rey de la Selva, te llega un dinero extra, el cual estaba estancado y que ya dabas por perdido, no lo malgastes porque te servirá para algo importante más adelante.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 23 de marzo?

Si tienes pareja, se viene una etapa donde la conexión se fortalece y habrá más cercanía, más pasión y más de todo; disfruten ese momento, pero sigan trabajando en todo su amor; también sufrirás cambios de estado de ánimo, pero buenas noticias, te quitas una carga pesada que traías arrastrando.

Las predicciones de Libra para lunes 23 de marzo

Se ven cambios en lo sentimental, pero no para mal, sino para que despiertes y te pongas más firme que nunca con lo que quieres y con lo que estás dispuesto a tolerar; ya no estés dando todo por quien da lo mínimo.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 23 de marzo

Un descuido en cuestiones de dinero podría sacarte un buen susto, así que deja de confiarte más atención en lo que gastas; no es momento de andar tirando dinero a lo tonto; tampoco confíes en promesas que suenan muy bonitas que no son reales.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 23 de marzo?

Entiende, el pasado ya es pasado, los recuerdos van y vienen, pensamientos que no te dejan en paz, pero ya es momento de soltar, no puedes seguir viviendo en lo que ya fue; si no funcionó, pues a la fregada.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 23 de marzo

Llega una persona a moverte todo, desde la cabeza hasta el cuerpo, pero no te hagas, sabes muy bien que te van a despertar esas ganas de las peligrosas, la conexión será tan fuerte, intensa y con mucha química.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 23 de marzo?

Tienes pensado volver con alguien del pasado, o bien sacarte esa espinita para saber qué hubiera pasado si; recuerda que, lo que no funcionó en su momento muy difícilmente no se logrará en el presente.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy 23 de marzo

Te llega un mensaje de una persona importante, esta marca tu camino y no llegará por simple casualidad; sino para que te muevas de ese tapete emocional y hacerte reaccionar en cuestiones que las has estado evitando; ya no sigas haciéndote el fuerte cuando en el fondo sabes que hay temas que no has sanado del todo.

