Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 25 de marzo de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco, descubre qué te depara el destino: amor, dinero o mucho trabajo

Nana Calistar ya tiene escrito su horóscopo de hoy miércoles 25 de marzo de 2026 para cada uno de los 12 signos del zodiaco, descubre cuáles son las predicciones de la astróloga, donde algunas personas tendrán mucha suerte en el amor, dinero, trabajo o fortuna.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 25 de marzo

Nana Calistar les dice a los regidos bajo el signo de Aries que, en estos días estarás muy lengua suelta, en un modo de que nadie debe buscarte porque te encontrarán, en el amor, no debes hacer nada por impulso, porque luego te podrías arrepentir, respira y piensa bien las cosas.

¿Qué le depara a Tauro hoy 25 de marzo?

Nana Calistar les dice a los Tauro que, al parecer ya te hacía falta una buena sacudida, de esas que te acomodan hasta el alma porque te siento muy cómodo o cómoda en tu zona de confort; mejor haz un cambio de look y este no es por belleza, sino para renovar tu energía.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 25 de marzo

Deja de hacerte el fuerte, porque cuando aparece alguien del pasado siempre te mueven todo aunque quieras aparentar que no; si esa persona vuelve y no trae nada bueno, mejor no le des alas.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy miércoles 25 de marzo

Estás viviendo una racha de suerte que no puedes dejar pasar, pero tampoco te confíes como si todo se vaya a solucionar por arte de magia; de hecho, ha grandes posibilidades que ganar en juegos de azar o tener golpes de suerte, pero el secreto para mejorar económicamente es que tú debes crear tus propias oportunidades.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 25 de marzo

Mi querido rey de la selva y del zodiaco, te viene una buena idea en la cabeza, la cual te dejará grandes ganancias, pero no lo pienses mil veces, ya que sí serás capaz, no te autosabotees, porque el único que se pone el pie eres tú, ese negocio saldrá bien.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy miércoles 25 de marzo?

Vivirás un viaje o una convivencia con grandes amistades que se caerán como anillo al dedo después de mucho estrés; en esta salida te vas a reír mucho y sacarás todo lo que tenías guardado.

Las predicciones de Libra para miércoles 25 de marzo

En temas de pareja, se viene una noche del por qué estás ahí, no lo arruines con cambios de humor, disfruta y sobre todo, deja de pensar tanto, vive el momento y sonríe que la vida es bella.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 25 de marzo

No confíes en personas tan rápido, ya que estas podrían revelar información que les dijiste y te podrían involucrar en chismes que después te van a pesar mucho. Se ve una situación familiar que te va a preocupar mucho, puede ser una enfermedad o algo donde requerirán de tu presencia.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 25 de marzo?

Ya bájale dos rayas a tu manera de hablar, ya que algunas veces sin querer puedes soltar algo que no y terminar afectando a alguien muy cercano a ti. No te dejes manipular por nadie, saca tu carácter y no lo escondas para evitar conflictos, aprende a tomar tus propias decisiones.

Capricornio y lo que le espera hoy miércoles 25 de marzo

Ya no te hagas bolas con el pasado porque lo único que estás logrando es atrasarte tú mismo o misma. Esa persona que tanto te mueve todavía ya no tiene nada que hacer en tu presente, acepta, suelta y sigue adelante. No puedes seguir viviendo de recuerdos ni de lo que puso haber sido, la vida avanza y no debes quedarte estancado; este día poner punto final y evolucionas, ya se a la buena o a la mal.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy miércoles 25 de marzo?

En el amor se ve mucho movimiento, sin embargo, cuidado, no te emociones de más, puede que alguien te llame la atención, además te sacará de la rutina y te hará sentir mariposas en la pancita, pero no se ve que sea algo bueno para el futuro. Se vienen momentos intensos de una noche, y salidas que te harán pasarla bien, disfruta y cuídate muy bien.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy 25 de marzo

Suelta el pasado, eres muy bueno para perdonar, pero también experto en quedarte con la espina bien clavada y después cobrar venganza, no hagas eso porque no avanzas por esas malas vibras que tú solo o sola se guardan. No confundas bondad con ingenuidad, porque luego te pasa lo mismo y ahí estás llorando.